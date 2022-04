Dossenheim. (luw) Auf der Bundesstraße B3 ist am Dienstagmittag ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Der Unfall geschah auf der Kreuzung der B3 mit der Schwabenheimer Straße.

Die Straßenbahn war gerade in Richtung Heidelberg unterwegs, als sie mit einem Mercedes zusammenstieß. In der Folge kommt es zu Behinderungen auf der Straßenbahnlinie 5 in beide Richtungen.