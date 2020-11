Dossenheim. (bmi) Diesmal war es ein Diesel-Verbrenner und kein E-Auto: Zum zweiten Mal binnen weniger Tage hat am Freitag um kurz nach 4.30 Uhr am Morgen in Dossenheim ein Auto gebrannt. Ein 5er BMW stand in der Goethestraße schon voll in Flammen, als die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften eintraf. "Das Feuer ist wahrscheinlich im Motorraum ausgebrochen und hat bereits auf den Innenraum des Fahrzeugs übergegriffen", berichtete Feuerwehrkommandant Stefan Wieder.

Die Flammen mussten mehrfach abgelöscht werden, waren aber nach 20 Minuten gebändigt. Problematisch war die starke Rauchentwicklung beim Löschen, die gerade für schlafende Anwohner im direkt angrenzenden Gebäude eine große Gefahr hätte darstellen können – alle Fenster waren aber glücklicherweise geschlossen. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug gegen 1 Uhr abgestellt. Wie es zu dem Brand kam, ist unklar. "Wir gehen von einem technischen Defekt aus", meinte Wieder. Gegen 6 Uhr war der Einsatz endgültig beendet.