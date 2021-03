Von Doris Weber

Dossenheim. Die Vorsichtsmaßnahmen ähneln denen zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus: Abstand und Hygiene. Die Ausbreitung des "Equinen Herpesvirus" bei Pferden, das unlängst bei einer Reitsportveranstaltung in Valencia den Tod mehrerer Pferde verursachte, lässt auch Nadine Villhauer aus Dossenheim vorsichtig sein. Pferde, bei denen der Verdacht besteht, dass sie infiziert sind, werden in Quarantäne geschickt. Ebenso würden erkrankte Tiere separiert, erklärt sie weiter. Die ausgebildete Pferdewirtin ist gleichwohl kaum beunruhigt. Sie hat sich vor gut drei Jahren mit der Gründung einer eigenen Reitschule im Gewann "Im Zuckmantel" an der Gemarkungsgrenze zu Schriesheim selbstständig gemacht.

Villhauer nennt 23 Pferde ihr Eigen und macht sich dennoch wenig Sorgen, dass sich eines ihrer Tiere anstecken könnte. Denn so ungewöhnlich, wie man gerade den Eindruck hat, ist die auch als Pferde-Herpes bezeichnete Infektionskrankheit nicht. So schreibt die "Bundesvereinigung der Berufsreiter" auf ihrer Internetseite: "Fakt ist, dass es unabhängig von den Vorkommnissen in Valencia in den Wintermonaten regelmäßig zu Herpes-Fällen kommt, da das Virus in der Pferdepopulation weit verbreitet ist." An anderer Stelle schreibt sie, dass bis zu 80 Prozent aller Pferde das Virus in sich tragen. Andere sprechen gar von 90 Prozent. Es bleibe also meist stumm oder die Infektion verlaufe symptomlos.

Bei der Welle, die gerade erlebt wird, scheint das anders. Die Variante sei besonders aggressiv. Auch Pferdewirtin Villhauer weiß von gestorbenen Tieren.

Für den Menschen stellt das Virus keine Gefahr dar. Ob die Erkrankung deshalb nicht meldepflichtig ist? Bei der als "Rinderwahnsinn" bekannten Creutzfeldt-Jakob-Krankheit bei Rindern ist das zum Beispiel anders.

"Ich finde das kritisch", meint die Pferdebesitzerin. Denn umgekehrt können Menschen sehr wohl Träger und damit Überträger des Virus auf Pferde sein. "Kinder, die sich auch in anderen Ställen aufgehalten haben, sollen die Kleidung wechseln und ihre Hände desinfizieren", mahnt die Reitlehrerin daher. Eltern blieben aufgrund der Corona-Pandemie derzeit ohnehin vor der Stalltür.

Ihr selbst bleibt vor allem eines: ihre Tiere aufmerksam zu beobachten. Läuft deren Nase, scheinen sie matt, weisen sie Lähmungserscheinungen auf? Dann ist Fiebermessen mit einem handelsüblichen Thermometer angesagt. Das betroffene Pferd würde sie separieren. Dazu habe sie Gott sei Dank die Möglichkeit. Und sie würde umgehend einen Tierarzt rufen, damit er das Pferd untersucht und behandelt. Antibiotika können helfen. Andere Schutzmaßnahmen wie eine Impfung ergreife sie nicht.

Eigentlich suche sie derzeit sogar nach einem weiteren Tier. Einen Kauf schließe sie nicht völlig aus – eben weil sie die Möglichkeit hat, Neuankömmlinge in einem anderen Stall vorübergehend unterzubringen. Forcieren werde sie den Kauf derzeit aber nicht. Die zentrale Messe im August sei ohnehin abgesagt.

"Pferdepensionsbetriebe, die fremde Tiere beherbergen, haben es schwieriger", ist sie sich ihrer vergleichsweise komfortablen Situation bewusst. Diese würden neue Pferdegäste derzeit vermeiden.