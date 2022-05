Dossenheim. (dw) "Das ist ein tolles Projekt, das es meines Erachtens auch zu unterstützen gilt". So leitete Bürgermeister David Faulhaber das Thema "Kommunaler Zuschuss an den Verein ,Bürgerbus Dossenheim’ für die Anschaffung eines Busses" ein. Seine Ansicht teilten die Gemeinderäte. Gekauft werden soll für 115.000 Euro ein Mercedes-Sprinter. Einstimmig beschlossen wurden der Obolus der Gemeinde zum Kauf in Höhe von 75.000 Euro, die Zwischenfinanzierung in Höhe des Landeszuschusses von voraussichtlich 40.000 Euro sowie ein jährlicher Betriebskostenzuschuss von pauschal 10.000 Euro. Vereinsvorsitzender Wolfgang Mehne und Stellvertreterin Doris Siebecke stellten das Projekt vor, das mit einer Mobilitätsumfrage 2017 begonnen hatte.

Just an der Fahrzeugauswahl schieden sich die Geister. Eine Grundsatzdiskussion über Feinstaub und Elektromobilität wurde nicht eröffnet. Es ging um die "Signalwirkung", die von der Entscheidung für ein Dieselfahrzeug ausging und die die Grünen-Fraktion gern korrigiert wissen wollte. Sie tat sich aus naheliegenden Gründen mit dem Diesel besonders schwer. Matthias Delbrück hatte daher einen vierten Punkt als Beschluss formuliert, mit dem einer zeitnahen Umstellung auf Elektromobilität Nachdruck verliehen werden sollte.

Prinzipiell in der Sache, aber nicht in der Formulierung einig, kam es zu keiner Annäherung in diesem Punkt. Die übrigen Räte lehnten den Vorschlag rundweg ab. Der Antrag sage aus, dass die Gemeinde den Verein bei der Umstellung auf E-Mobilität unterstützen werde, wagte Kilian Kilger vor der Abstimmung nochmals einen Vorstoß. Ohne Erfolg. Dieser Formulierung hätte man zustimmen können, sagte Hendrik Tzschaschel (FDP) – aber erst dann, als die Würfel bereits gefallen waren. Das sei jetzt zu spät, wunderte sich Bürgermeister Faulhaber über den Zeitpunkt konstruktiver Auseinandersetzung.

Warum wird ein Dieselfahrzeug bestellt? Die Antwort ist lapidar. Der Markt gibt im Zusammenspiel mit der Landesförderung aktuell nicht mehr her.

Siebecke hatte die Ergebnisse ihrer Recherche anschaulich zusammengefasst. Die Förderkriterien Anzahl der Sitzplätze – acht plus Fahrer –, das Fahrzeuggewicht von weniger als 3,5 Tonnen und das Erfordernis eines barrierefreien Niederflurfahrzeugs schränken die Auswahl ein. Hier sind E-Fahrzeuge schnell aus dem Rennen, da die Batterie im Boden montiert ist. Probleme bereitet weiter das Gewicht. Nur ein E-Fahrzeug habe diesen Kriterien bislang entsprochen, so Siebecke. Die Produktion dieses Basismodells – zum Kleinbus ist jedes Fahrzeug erst noch umzurüsten – sei im September eingestellt worden. Wann ein Nachfolger auf den Markt komme, sei ungewiss.

Mit dem Sprinter greife man auf bewährte Technik zurück. Wartung, Reparatur – einfach alles, was für einen funktionierenden Betrieb nötig ist, könnte räumlich nah erledigt werden.

Losgelöst von der E-Diskussion war man im Gemeinderat vom ehrenamtlichen Engagement des Bürgerbusteams sehr angetan. Ihr Angebot könnte montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr auf einer je 20-minütigen Ost- und Westroute den Ort vom OEG-Bahnhof aus erschließen.