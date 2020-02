Dossenheim/Dortmund. (cm) Die Dortmunder Polizei hat einen Randalierer aus Dossenheim festgenommen. Bereits in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags wurde der 24-Jährige zusammen mit 15 weiteren Personen in Gewahrsam genommen. Jetzt wird gegen sie wegen des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs ermittelt.

Was ist geschehen? Mehrere Anrufer hatten in der Nacht auf Sonntag um 4.20 Uhr über Notruf die Dortmunder Polizei gerufen und eine etwa 50-köpfige Personengruppe gemeldet, die in einer Baustelle in Dortmund-Mitte randalierte. Die Zeugen berichteten, dass die Personen Baustellenbaken und Baustellenlampen laut grölend umwerfen würden.

Als die Polizei die Gruppe entdeckte, bewarfen bislang unbekannte Personen aus dieser Gruppe heraus einen Streifenwagen mit Bierflaschen. Eine der Flaschen zerschellte an der Windschutzscheibe des Einsatzfahrzeuges. Obwohl sich die Gruppe aufteilte und in Kleingruppen flüchtete, gelang es den Polizeibeamten bei der Fahndung, insgesamt 16 Personen vorläufig festzunehmen.

Sieben der Tatverdächtigen wurden vor Ort wieder auf freien Fuß gesetzt. Neun Männer wurden in Polizeigewahrsam gebracht, vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnten sie am Sonntagmittag wieder gehen. Es handelt sich laut Polizei um Männer zwischen 22 und 27 Jahren überwiegend aus Nordrhein-Westfalen und aus Hessen, nur der Dossenheimer kam aus Baden-Württemberg.

Nach Angaben der Beamten sollen sie mindestens teilweise Angehörige der Dortmunder Ultragruppierung "JuBos" und somit Anhänger des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sein. "JuBos" steht für "Junge Borussen".