Von Anja Hammer

Lobbach-Waldwimmersbach. Mehr als ein Viertel der Gemarkungsfläche ist Wald. Und am östlichen Ortsrand fließt der Wimmersbach mit dem Mannbach zusammen und wird zum Lobbach. Kurzum: Der Ortsname Waldwimmersbach ist kein Zufall. Doch was macht das Dorf aus? Dem ist die RNZ im 14. Teil der Serie "Der Dorf-Check" nachgegangen.

Bevölkerungsentwicklung: Zwischen 1989 und 1997 ging die Bevölkerungskurve steil nach oben: von 1170 Einwohnern auf 1299. Inzwischen hat sich die Zahl bei etwas über 1200 Menschen eingependelt, Ende 2018 waren es 1228.

Bauplätze: Seit Anfang des Jahres ist das Gebiet "Kumpfäcker II" erschlossen, die Gemeinde hat ihre Plätze für 200 Euro pro Quadratmeter aber bereits alle verkauft. Zwar ist ein neues Gebiet mit 25 Plätzen angedacht, die Umsetzung kann aber noch einige Jahre dauern.

Idylle: Auf den Hügeln des Kleinen Odenwaldes liegt das 1200-Seelen-Dorf Waldwimmersbach. Foto: Alex

Steuern und Gebühren: Mit einem Hebesatz von 330 Prozent bei der Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Flächen gehört Lobbach in der Region rund um Heidelberg zu den günstigen Gemeinden. Der Frischwasserpreis von 2,30 Euro pro Kubikmeter sowie der Abwasserpreis von 2,49 Euro und die Gebühren für das Niederschlagswasser von 0,34 Euro liegen im regionalen Mittelfeld.

Nahverkehr: Von 4.30 bis 20.30 Uhr fährt unter der Woche beinahe stündlich der 743er-Bus an den Meckesheimer Bahnhof mit Anschluss an das S-Bahnnetz. Ebenfalls stündlich verkehrt der 754er-Bus an den Neckargemünder Bahnhof, zum Teil sogar bis an den Heidelberger Hauptbahnhof. Am Wochenende fährt der letzte Bus nach Neckargemünd gegen 1.20 Uhr, um 2.24 Uhr fährt am Heidelberger Bismarckplatz der letzte Bus nach Waldwimmersbach. Die schnellste Verbindung an den Bismarckplatz braucht laut Fahrplan 44 Minuten.

Nahversorgung: Im Ort kann man alles bekommen, was man für das tägliche Leben braucht: Es gibt einen Bäcker, einen Metzger, einen Lebensmittel- und Blumenhandel, eine Bank, eine Apotheke, eine Postagentur, eine Tankstelle, einen Friseur und ein Textil- und Bettenhaus. Im Gewerbegebiet ist zudem ein Einkaufsmarkt.

Einwohner: 1228 Gemarkungsfläche: 536 Hektar Höhenlage: 198 bis 371 Meter Partnergemeinde: Lobbach ist mit Loury in Frankreich verpartnert. Gemeindewappen: Das heutige Wappen stammt aus dem Jahr 1901. Es zeigt einen blauen Wellenbalken sowie zwei grüne Laubbäume, zwischen denen eine grüne Tanne steht. Geschichte: Waldwimmersbach hieß zunächst einfach nur "Wimmersbach" und wird so 1306 erstmals in einer Lobenfelder Urkunde genannt. Erst ab dem 17. Jahrhundert entwickelte sich der Name Waldwimmersbach - zur besseren Unterscheidung von Neckarwimmersbach bei Eberbach. Vermutlich handelte es sich bei "Wimmersbach" zunächst um eine von Lobenfeld aus angelegte Rodungssiedlung. 1974 erfolgte der Zusammenschluss mit Lobenfeld zur Gemeinde Lobbach - benannt nach dem Bach, der beide Ortsteile berührt. (aham)

Schulen und Kindergärten: Bis zur weiterführenden Schule können die Kinder im Ort bleiben, denn es gibt eine private Kleinkindbetreuung, einen Kindergarten und eine Grundschule in Waldwimmerbach. Das Gymnasium und die Realschule in Neckargemünd sind zwölf Kilometer entfernt und die Meckesheimer Gemeinschaftsschule rund neun Kilometer.

Gesundheit: Im Ärztehaus ist eine Hausarztpraxis mit vier Ärzten, auch ein Zahnarzt ist in Waldwimmerbach niedergelassen. Das nächste Krankenhaus befindet sich in 16 Kilometer Entfernung in Eberbach, 17 Kilometer sind es bis zum Sinsheimer Krankenhaus. Ein richtiges Seniorenheim gibt es nicht, allerdings ist betreutes Wohnen im Missionsheim möglich, auch kommt der mobile Pflegedienst der Sozialstation Elsenztal; der ambulante Hospizdienst hat seinen Sitz in Lobbach.

Gaststätten: Drei Gasthäuser bieten deutsche und asiatische Küche.

Polizei: Der zuständige Posten befindet sich in Meckesheim.

Waldwimmersbach hat alles, was man zum Leben braucht

Freizeitangebote: 14 Vereine sind allein in Waldwimmersbach aktiv sowie neun Vereine in ganz Lobbach. In der Sauer-Stiftung finden Konzerte und Ausstellungen statt. Zudem gibt es eine Kegelstube, ein Dirtpark ist geplant. Die Volkshochschule bietet mehrere Kurse im Ort an - von Nähen bis Gymnastik. In die Natur locken etliche Wander-, Walking- und Radwege sowie speziell ausgeschilderte Rundwege für Rollstuhlfahrer. Das größte Fest ist die Kerwe.

Bücherei: Einmal in der Woche hat die Gemeindebücherei im Rathaus geöffnet.

Kirchen: Ein evangelisches und ein katholisches Gotteshaus finden sich im Ort.

Internetversorgung: Im Gewerbegebiet sind bis zu 700 Megabit möglich, im Ortskern 50 Megabit.