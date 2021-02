Von Sabrina Lehr

Eppelheim. Die deutsche Übersetzung seines Künstlernamens beinhaltet wohl alles, wovon die gesamte Branche aktuell träumt: "Grenzenlos" bedeutet der Name von "DJ Boundless" alias Emanuel Kuderna aus Eppelheim. Der 33-Jährige gehört als Discjockey (DJ) seit Jahren zum Inventar des Mannheimer Nachtlebens. Seiner Leidenschaft werden von der Corona-Pandemie aktuell aber unüberwindbare Grenzen gesetzt: "Im Februar habe ich zum letzten Mal im ,Soho’ aufgelegt", berichtet Kuderna. Im März musste die Diskothek im Mannheimer J-Quadrat wie ihre Pendants im ganzen Land schließen – und das bis auf Weiteres. Die Folge für Kuderna: Viele freie Wochenenden, aber auch das Ausüben einer Passion, das fehlt.

"Mich hat das Nachtleben schon immer fasziniert", sagt der gebürtige Saarländer, der aus St. Ingbert stammt. Schon als Jugendlicher hat er damit begonnen, in Bars und Diskotheken "aufzulegen", wie man die Darbietungen von DJs nennt. "Alles begann mit Abi-Partys, durch die ich den Einstieg geschafft und von anderen DJs gelernt habe", erzählt er. Aus den ersten Auftritten im Jugendzentrum seines Heimatortes wurden schnell Auftritte in Saarbrücker Musikclubs. Nach dem Abitur zog er für die Ausbildung als Jugend- und Heimerzieher nach Heidelberg – und nahm sein Hobby gleich mit. 2010 ergatterte er schließlich einen Auftritt im Mannheimer "Orange Club". "Dort habe ich eine 90er-Party veranstaltet, die aber nicht wie erhofft ankam", berichtet der 33-Jährige, der daraufhin jedoch nicht die Flinte ins Korn warf, sondern nach eigenen Worten "unverblümt" in den – ebenfalls in der Quadratestadt beheimateten Club "Genesis" marschierte und sich dort als DJ erbot.

Das Durchhaltevermögen zahlte sich aus: Auf erste Termine folgten eigene Party-Reihen in "Genesis" und dem vom gleichen Besitzer geleiteten "Soho", außerdem Auftritte auf Festivals wie dem "Trebur Open Air". Privat zog Kuderna zwischenzeitlich für ein Jahr zurück in die Heimat, dann nach Mannheim und schließlich nach Eppelheim, absolvierte ein Studium der Sozialen Arbeit in Ludwigshafen, gründete eine Familie und arbeitet inzwischen als Sozialarbeiter. In all den Jahren ist das "Soho" sein musikalisches Wohnzimmer geblieben und bis heute legt er an jedem ersten Freitag und Samstag dort auf.

Zumindest bis die Corona-Pandemie dem ein jähes Ende setzte, was dem Wahl-Eppelheimer vor allem im Namen seiner Kollegen Sorgen bereitet. Denn er selbst ist beim Verein für Kinder- und Jugendhilfe "Postillion" fest angestellt – viele seiner Kollegen im Nachtleben seien aber nicht auf dieselbe Weise abgesichert. "Vor allem viele Studenten finanzieren sich ihren Lebensunterhalt durch Jobs im Nachtleben", berichtet er und betont: "Jemand, der heute Anwalt ist, ist es vielleicht unter anderem deswegen, weil er sein Studium durch den Nebenjob in einer Diskothek finanziert hat." Diese Betroffenen stünden nun ohne die Einnahmequelle da und könnten in der Krise nicht so einfach die Branche wechseln. Die verordneten Corona-Maßnahmen finde er jedoch dennoch gut: "Es gibt momentan Wichtigeres, als mit 300 Menschen auf engem Raum zu feiern."

Was jedoch nicht für die – mehrheitlich digitalen – Corona-Alternativen gilt, wie sie branchenübergreifend aktuell zuhauf angeboten werden und an denen er sich nicht beteiligt. "Live-Videos von DJ-Sets zu Hause im Wohnzimmer – das ist wie Kino mit dem heimischen Fernseher zu vergleichen", findet er. Er begnügt sich stattdessen mit einzelnen Veröffentlichungen auf der Videoplattform "Youtube" und hält sich für den Moment bereit, wenn die Diskotheken ihre Türe wieder öffnen dürfen.

Angst um das grundsätzliche Fortbestehen des Nachtlebens hat er nicht. "Wenn das alles vorbei ist, werden die Leute ausgehen und feiern und tanzen wollen", ist er sich sicher. Größere Sorgen machen ihm angesichts von Monaten ohne Einnahmequelle und möglicherweise Personal, das sich in der Krise umorientiert hat, die Einrichtungen selbst: "Ob die nach der Pandemie noch da sind, ist die größere Frage."

Für ihn steht jedoch fest: Wenn die Clubs wieder öffnen dürfen, hält er sich bereit. Und vielleicht kommt der DJ, der seine Philosophie der zeitlosen Musik, über die Grenzen von Stilrichtungen und Genres hinaus, im Namen trägt, dann noch besser an – nach einer Zeit voller Einschränkungen und Grenzen.