Leimen. (luw) Das Kramen nach Kleingeld und die Ungewissheit über die Länge der im Voraus bezahlten Parkdauer: Das sind Alltagsprobleme, für die es in der Großen Kreisstadt nun eine Lösung gibt. Um diese zu nutzen, brauchen Autofahrer nur ein Smartphone. Denn wie die Stadt mitteilt, gibt es ab sofort in Leimen-Mitte, auf allen städtischen Parkplätzen und in der Georgi-Tiefgarage die Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten einen digitalen Parkschein zu lösen. In den "kommenden Wochen" soll dies auch im Stadtteil St. Ilgen angeboten werden.

"Mit dem ,digitalen Parken’ ermöglichen wir unseren Bürgern und Gästen ab sofort, den Parkschein unkompliziert mit dem Handy zu lösen", erklärt Oberbürgermeister Hans D. Reinwald. "Die Parkzeit kann auch unterwegs verlängert werden, was gerade beim Einkaufen einen erheblichen Mehrwert bietet."

Und wie funktioniert’s? Die "Parkster App" ist für die gängigen Betriebssysteme von Smartphones und sonstigen Endgeräten kostenlos erhältlich. In der App gibt der Autofahrer sein Kennzeichen und die Parkdauer ein. Dabei lässt sich die Parkzeit auch nachträglich im Rahmen der Höchstparkdauer verlängern. "Kehrt er früher zu seinem Fahrzeug zurück, beendet er den digitalen Parkschein vorzeitig und spart so unnötige Parkgebühren", heißt es in der Mitteilung weiter.

Stadtsprecher Swen Bauer erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass aber aufgrund der Gebührenregelungen auf den Leimener Parkplätzen dadurch keine minutengenaue Abrechnung möglich sei. Für die Georgi-Tiefgarage etwa gelte ein 30-Minuten-Takt. Zudem ist die beliebte "Brötchentaste" in der App enthalten: Auf einigen Parkplätzen lässt sich für schnelle Besorgungen ein Gratisticket für 30 Minuten lösen.

Bezahlt werden kann auf Rechnung und mit Kreditkarte: "Der Autofahrer erhält hierzu von Parkster per Post oder E-Mail eine monatliche Rechnung, die detailliert seine Parkvorgänge auflistet." Pro Rechnung per Post fallen 2,99 Euro an, der Weg via E-Mail ist kostenfrei.

Der Ordnungsdienst der Stadt kann die digitalen Parkscheine in Echtzeit einsehen, indem er das Kennzeichen eines Autos ohne ausgelegten Papier-Parkschein ins Handy eingibt: "Im Hintergrund der vorhandenen Strafzettel-App läuft ein automatischer Kennzeichenabgleich", erläutert Bauer.

Als "Kooperationspartner" fürs "digitale Parken" nennt die Stadt das Unternehmen Parkster. Es vermarktet "Lösungen zur Parkraumverwaltung für Städte und Gemeinden, Tourismusverbände sowie Immobilienbewirtschafter und Parkraumbetreiber", heißt es weiter. Parkster wurde demnach 2010 in Schweden gegründet und ist seit 2018 mit einer in München sitzenden Tochtergesellschaft auch in Deutschland am Markt aktiv.