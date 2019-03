Neckargemünd. (cm) Mit einer Rekordbeteiligung von fast 100 Gruppen schlängelt sich am heutigen Samstag, 2. März, ab 13.33 Uhr wieder der Fastnachtsumzug durch die Stadt am Neckar - unter anderem durch die Hauptstraße. Das rief in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Jens Hertel auf den Plan. Der SPD-Stadtrat macht sich nämlich Sorgen um die Sicherheit der mehreren Tausend Besucher.

Als Grund nannte er die Baustelle am ehemaligen "Deutschen Kaiser" in der Hauptstraße. Hier habe sich nämlich eine Planke gelöst. "Die Kinder ruckeln schon dran", berichtete Hertel und sprach von einem "Sicherheitsrisiko". Fachbereichsleiter Mario Horvath sprach von einem "laufenden Verfahren", bei dem sich "in Kürze etwas tun wird".

Wenn der Bauhof die Baustelle sichere, werde es jedenfalls teuer. "Wir haben bei diesem Objekt schon Rechnungen gestellt", sagte Horvath.