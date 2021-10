Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Region Heidelberg. (bmi) 89 aktive Corona-Fälle und damit so viele wie zuletzt am 27. September waren am Mittwoch für die 17 Orte im Heidelberger Umland bekannt. Das Landratsamt Rhein-Neckar verkündete zwölf Neuinfektionen bei gleichzeitig vier Genesenen. Neben Leimen war zuletzt auch in Mauer (beide +3) ein deutlicher Anstieg bemerkbar. "Alles momentan ,noch’ erklärbar", sagte Mauers Bürgermeister John Ehret auf Nachfrage. Die zehn aktiven Fälle beträfen vier Haushalte, die Hälfte davon eine fünfköpfige Familie, so der Rathauschef, der von keiner besorgniserregenden Entwicklung sprach. Der für Neckarsteinach zuständige Kreis Bergstraße meldet nur noch freitags aktuelle Zahlen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 353 (0) / 4 (0)

> Eppelheim 709 (0) / 11 (0)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 0 (0)

> Leimen 1648 (+3) / 30 (+3)

> Lobbach 127 (0) / 0 (-2)

> Mauer 144 (+3) / 10 (+3)

> Meckesheim 195 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 495 (+1) / 3 (+1)

> Neckarsteinach 141 (0) / 3 (0)

> Nußloch 467 (+3) / 11(+2)

> Sandhausen 652 (+2) / 12 (+1)

> Schönau 200 (0) / 2 (0)

> Spechbach 62 (0) / 3 (0)

> Wiesenbach 85 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 103 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5805 (+12) / 89 (+8)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Montag 634 (+51) Corona-positive Bürger im Landkreis sowie 83 (+4) für die Stadt Heidelberg. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 16

Update: Mittwoch, 13. Oktober 2021, 19.14 Uhr

Nur drei neue Fälle

Region Heidelberg. (bmi) Nur drei Neuinfektionen, aber dafür acht von Corona Genesene: Erfreuliche Zahlen vermeldete das Landratsamt Rhein-Neckar am Dienstag für die Region rund um Heidelberg. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in den 17 Orten im Heidelberger Umland sank somit um fünf und liegt nun bei 81 – 27 aktuell Infizierte und damit genau ein Drittel davon sind Leimener.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 353 (0) / 4 (-1)

> Eppelheim 709 (+1) / 11 (0)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach 80 (0) / 0 (0)

> Leimen 1645 (+1) / 27 (-2)

> Lobbach 127 (0) / 2 (0)

> Mauer 141 (0) / 7 (0)

> Meckesheim 195 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 494 (+1) / 2 (0)

> Neckarsteinach 141 (0) / 3 (0)

> Nußloch 464 (0) / 9 (-2)

> Sandhausen 650 (0) / 11 (0)

> Schönau 200 (0) / 2 (0)

> Spechbach 62 (0) / 3 (0)

> Wiesenbach 85 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 103 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5793 (+3) / 81 (-5)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Montag 583 (-32) Corona-positive Bürger im Landkreis sowie 79 (-6) für die Stadt Heidelberg.

Update: Dienstag, 12. Oktober 2021, 19.44 Uhr

22 neue Fälle

Region Heidelberg. (bmi) 22 Neuinfektionen und sieben aktive Corona-Fälle mehr als am Freitag vermeldete das Landratsamt Rhein-Neckar für die Region rund um Heidelberg am Montag. Mit neun fast die Hälfte der neuen Fälle übers Wochenende wurden in Leimen registriert, während Wilhelmsfeld und Wiesenbach nun als Corona-frei gelten.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 353 (0) / 5 (0)

> Eppelheim 708 (+3) / 11 (+1)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 0 (0)

> Leimen 1644 (+9) / 29 (+4)

> Lobbach 127 (0) / 2 (0)

> Mauer 141 (+2) / 7 (+1)

> Meckesheim 195 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 493 (+1) / 2 (+1)

> Neckarsteinach 141 (0) / 3 (0)

> Nußloch 464 (+3) / 11 (+3)

> Sandhausen 650 (+1) / 11 (-4)

> Schönau 200 (+1) / 2 (+1)

> Spechbach 62 (+2) / 3 (+2)

> Wiesenbach 85 (0) / 0 (-1)

> Wilhelmsfeld 103 (0) / 0 (-1)

> Insgesamt 5790 (+22) / 86 (+7)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Montag 615 (+43) Corona-positive Bürger im Landkreis sowie 85 (+3) in Heidelberg.

Update: Montag, 11. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Zum Wochenende 79 aktive Corona-Fälle

Region Heidelberg. (lesa) Zwölf aktive Corona-Fälle mehr als am Vortag vermeldeten die Landratsämter von Kreis Bergstraße und Rhein-Neckar-Kreis am Freitag. Insgesamt gelten 79 Bürger der Region als Corona-positiv. Seit Donnerstag wurden in den badischen Orten 15 Neuinfektionen bekannt.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 289 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 353 (0) / 5 (0)

> Eppelheim: 705 (+2) / 10 (+1)

> Gaiberg: 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 80 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1635 (+7) / 25 (+5)

> Lobbach: 127 (0) / 2 (0)

> Mauer: 139 (0) / 6 (0)

> Meckesheim: 195 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 492 (0) / 1 (-1)

> Neckarsteinach: 141 (+3) / 3 (+2)

> Nußloch: 461 (+1) / 8 (+1)

> Sandhausen: 649 (+4) / 15 (+3)

> Schönau: 199 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 60 (+1) / 1 (+1)

> Wiesenbach: 85 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 103 (0) / 1 (0)

> Insgesamt: 5768 (+18) / 79 (+12)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 572 (+48), in Heidelberg 82 (+6) und im Kreis Bergstraße 338 Menschen als Corona-positiv.

Update: Freitag, 8. Oktober 2021, 20.05 Uhr

Neuinfektionen in vier Orten – 67 aktive Fälle insgesamt

Region Heidelberg. (lesa) Zum ersten Mal in der laufenden Woche ist die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg gestiegen. Drei Infizierte mehr als am Mittwoch wurden in der Region bekannt. Damit liegt die Gesamtzahl der aktiven Fälle nun bei 67. Laut Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises wurden acht Neuinfektionen rund um die Universitätsstadt bekannt, die sich auf Dossenheim (1), Mauer (3), Nußloch (3) und Schönau (1) verteilen.

In Sandhausen indes, wo noch am Donnerstag vergangener Woche 24 aktive Corona-Fälle bekannt waren, hat sich die Zahl der infizierten Bürger innerhalb von sieben Tagen halbiert. Nach einem Rückgang um drei Fälle gegenüber dem Vortag galten dort am gestrigen Donnerstag noch zwölf Menschen als Corona-positiv. Zurückgegangen ist die Zahl der infizierten Einwohner auch in Leimen und Wilhelmsfeld – in beiden Orten um jeweils einen aktiven Fall. In der Großen Kreisstadt liegt die Zahl der aktiven Corona-Fälle damit bei 20, im Luftkurort bei eins.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 289 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 353 (+1) / 5 (+1)

> Eppelheim: 703 (0) / 9 (0)

> Gaiberg: 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 80 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1628 (0) / 20 (-1)

> Lobbach: 127 (0) / 2 (0)

> Mauer: 139 (+3) / 6 (+3)

> Meckesheim: 195 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 492 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach: 138 (0) / 1 (0)

> Nußloch: 460 (+3) / 7 (+3)

> Sandhausen: 645 (0) / 12 (-3)

> Schönau: 199 (+1) / 1 (+1)

> Spechbach: 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 85 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 103 (0) / 1 (-1)

> Insgesamt: 5750 (+8) / 67 (+3)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Donnerstag 524 (-38), im Heidelberger Stadtgebiet 76 (+5) aktive Corona-Fälle bekannt.

Update: Donnerstag, 7. Oktober 2021, 20.01 Uhr

Meiste aktive Fälle in Leimen

Region Heidelberg. (lesa) Sandhausen ist nicht mehr der Ort der Region mit den meisten aktiven Corona-Fällen. Wie aus Informationen des Rhein-Neckar-Kreises hervorgeht, sind dort gegenüber Dienstag sechs bis dato Corona-positive Bürger von ihrer Infektion genesen. Weil gleichzeitig am Mittwoch eine Neuansteckung bekannt wurde, gelten in Sandhausen noch 15 Menschen als aktive Corona-Fälle. In Leimen verlief es umgekehrt: Dort wurden sechs neue Infektionen, aber nur eine Genesung bekannt. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle um fünf auf 21. So ist Leimen nun der Ort mit den meisten aktiven Fällen im direkten Heidelberger Umland. Insgesamt gelten dort derzeit 64 Menschen als Corona-positiv – einer weniger als am Dienstag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 289 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 352 (+1) / 4 (+1)

> Eppelheim: 703 (+1) / 9 (+1)

> Gaiberg: 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 80 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1628 (+6) / 21 (+5)

> Lobbach: 127 (0) / 2 (0)

> Mauer: 136 (+2) / 3 (+2)

> Meckesheim: 195 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 492 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach: 138 (0) / 1 (0)

> Nußloch: 457 (0) / 4 (-2)

> Sandhausen: 645 (+1) / 15 (-5)

> Schönau: 198 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 85 (0) / 1 (-2)

> Wilhelmsfeld: 103 (0) / 2 (-1)

> Insgesamt: 5742 (+11) / 64 (-1)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Mittwoch 562 (+81) und im Heidelberger Stadtgebiet 71 (+13) aktive Corona-Fälle bekannt.

Update: Mittwoch, 6. Oktober 2021, 19.34 Uhr

Ein einziger neuer Fall

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 289 (0) / 0 (0 )

> Dossenheim: 351 (0) / 3 (-2)

> Eppelheim: 702 (0) / 8 (-2)

> Gaiberg: 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 80 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1622 (0) / 16 (-5)

> Lobbach: 127 (0) / 2 (0)

> Mauer: 134 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 195 (0) / 0 (-1)

> Neckargemünd: 492 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach: 138 (0) / 1 (0)

> Nußloch: 457 (0) / 6 (0)

> Sandhausen: 644 (+1) / 20 (0)

> Schönau: 198 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 85 (0) / 3 (0)

> Wilhelmsfeld: 103 (0) / 3 (0)

> Insgesamt: 5731 (+1) / 65 (-10)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Dienstag 481 (-57) und im Heidelberger Stadtgebiet 58 (-7) Menschen als Corona-positiv.

Update: Dienstag, 5. Oktober 2021, 19.05 Uhr

Von 97 auf 75 in einer Woche

Region Heidelberg. (lesa) Langsam aber stetig sinken die Corona-Zahlen im Heidelberger Umland. 75 Menschen galten am Montag in den 17 Orten der Region Heidelberg als Corona-positiv. Genau eine Woche zuvor waren es noch 97 gewesen. Über das Wochenende wurden laut Mitteilung des Rhein-Neckar-Kreises 13 Neuinfektionen verteilt auf sechs baden-württembergische Orte gemeldet. Der hessische Landkreis Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört, meldet indes ab sofort nur noch freitags die neuen Corona-Entwicklungen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 289 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 351 (+1) / 5 (-2)

> Eppelheim: 702 (+3) / 10 (+1)

> Gaiberg: 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 80 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1622 (+4) / 21 (-2)

> Lobbach: 127(+2) / 2 (+2)

> Mauer: 134 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 195 (0) / 1 (-1)

> Neckargemünd: 492 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach:138 (0) / 1 (0)

> Nußloch: 457 (+2) / 6 (+2)

> Sandhausen: 643 (+1) / 20 (-2)

> Schönau: 198 (0) / 0 (-1)

> Spechbach: 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 85 (0) / 3 (0)

> Wilhelmsfeld: 103 (0) / 3 (-1)

> Insgesamt: 5730 (+13) / 75 (-4)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Montag 538 (-16) Corona-positive Bürger im Landkreis sowie 65 (-10) in Heidelberg.

Update: Montag, 4. Oktober 2021, 19.33 Uhr

Weiter weniger Corona-Fälle

Region Heidelberg. (bmi) Sieben und neun: Diese beiden Ziffern spielen bei den Corona-Zahlen in der Region vor dem Wochenende die Hauptrolle. Die Landratsämter der Kreise Rhein-Neckar und Bergstraße vermeldeten am Freitag nämlich sieben Neuinfektionen, neun Genesene und insgesamt noch 79 aktive Corona-Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg. Zuletzt war diese Zahl am 18. August so niedrig. Während Bammental seit gestern als Corona-frei gilt, hat Neckargemünd mit zwei Neuinfektionen diesen Status verloren. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 289 (0) / 0 (-1)

> Dossenheim: 350 (0) / 7 (0)

> Eppelheim: 699 (0) / 9 (-1)

> Gaiberg: 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 80 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1618 (+1) / 23 (0)

> Lobbach: 125 (0) / 0 (0)

> Mauer: 134 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 195 (0) / 2 (0)

> Neckargemünd: 492 (+2) / 2 (+2)

> Neckarsteinach: 138 (0) / 1 (0)

> Nußloch: 455 (+1) / 4 (0)

> Sandhausen: 642 (+3) / 22 (-2)

> Schönau: 198 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 85 (0) / 3 (0)

> Wilhelmsfeld: 103 (0) / 4 (0)

> Insgesamt: 5717 (+7) / 79 (-2)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 554 (+15) Einwohner als Corona-positiv und im Heidelberger Stadtgebiet 75 (-11).

Update: Freitag, 1. Oktober 2021, 19.39 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<