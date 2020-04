Sandhausen. (luw) "Das ist ein Skandal", ärgert sich Konstantinos Kasimatis vom Awo-Lädle. Dem Laden, der Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt, brachen am Freitag plötzlich und bis auf Weiteres zwei von fünf Arbeitskräften weg. Der Grund: Das Jobcenter zieht seine zwei im Awo-Lädle beschäftigten 1-Euro-Kräfte ab. "Zum Schutz unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer", wie das Jobcenter Rhein-Neckar auf Anfrage erklärte. Betroffen seien bundesweit alle Teilnehmer dieser sogenannten Arbeitsgelegenheiten.

Als am Freitagvormittag das Telefon des Vorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt klingelte, traute er seinen Ohren nicht: "Wir müssen unsere beiden Kräfte sofort nach Hause schicken", berichtet Kasimatis. "Das bricht uns das Genick", sagt er. Schließlich seien die zwei Mitarbeiter für die Abholung von Lebensmitteln von Supermärkten, Bäckereien und anderen Läden zuständig. Zusätzlich zu dem Duo arbeite neben Kasimatis und einem weiteren Ehrenamtlichen nur noch eine Teilzeitkraft für das Awo-Lädle. Derzeit sei ohnehin nur "Notbetrieb" angesagt, da viele der Ehrenamtlichen zur Risikogruppe im Zusammenhang mit Covid-19 gehörten und nun abgezogen worden seien.

In dem kleinen Laden am Friedrich-Ebert-Schulzentrum findet dienstags und freitags eine Lebensmittelausgabe für nachweislich Bedürftige statt, vergleichbar mit einer Tafel. Seit der Coronakrise sind diese Zeiten verkürzt, zudem wurde der Second-Hand-Verkauf von Kleidung ausgesetzt. Der Betrieb laufe seither mit Schutzkleidung und weiteren Maßnahmen zur Senkung des Infektionsrisikos, so Kasimatis.

"Wir machen einfach zu Dritt weiter", zeigt sich der 55-Jährige kämpferisch. "Wir sind sauer, aber auch schmerzfrei." Ihn ärgert insbesondere die kurzfristige Mitteilung dieser Entscheidung. "Da wurde wohl ganz oben was beschlossen und nicht an den Rattenschwanz gedacht, den das nach sich zieht", glaubt er. "Das ist schon irgendwo dumm."

Die RNZ fragte am Nachmittag bei Norbert Hölscher, dem Geschäftsführer des Jobcenters Rhein-Neckar, nach. "Das ist unglücklich, klar", zeigt er Verständnis für den "Aufschrei" seitens verschiedener Träger wie eben der Arbeiterwohlfahrt. Doch das Jobcenter könne nur umsetzen, was "auf Bundesebene" entschieden werde, die Ansage komme vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Schließlich gebe es auch unter den 1-Euro-Kräften viele Risikopatienten, die man schützen müsse. "Die Info kam auch bei uns relativ kurzfristig an", begründet Hölscher die späte Hiobsbotschaft.

Zudem erklärt das Jobcenter, dass in der nächsten Woche "Gespräche auf Bundesebene" anberaumt seien, um dieses Thema zu "klären". Demnach könnte es Hoffnung für Kasimatis und alle anderen Betroffenen geben. Offenbar besteht die Chance, dass 1-Euro-Kräfte bald schon wieder arbeiten können, wenn diese ebenso wie der Träger, bei dem sie eingesetzt sind, zustimmen.