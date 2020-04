Von Thomas Frenzel

Leimen.Die Karlsruher Straße im Norden der Probsterwaldsiedlung, die zum Leimener Stadtteil St. Ilgen gehört. Hier ist Giuseppe Panero, den seine Freunde "Pino" nennen, Herr über 40 Sitzplätze im Innern eines 70er-Jahre-Baus; bei schönem Wetter kommen weitere 50 Plätze auf der Terrasse hinzu. Normalerweise muss reservieren, wer sicher sein will, dass am Abend ein Plätzchen frei ist. Doch was ist in diesen Corona-Zeiten noch normal?

Deshalb ist der Gastbetrieb im "Ristorante Rossini" seit dem Ausbruch der Krise eingestellt. Giuseppe Panero hat seinen Familienbetrieb umgestellt, auf Abhol- und Lieferservice. Deshalb ist der 68-Jährige nicht nur seinen treuen Stammgästen dankbar, sondern auch der Stadt Leimen. Diese hatte in engster Abstimmung mit dem örtlichen Gewerbe, das in "Leimen Aktiv" organisiert ist, quasi über Nacht eine Internet-Plattform aus dem Boden gestampft – als lokalen Markt der Möglichkeiten. Auf diesem Marktplatz ist auch das "Rossini" zu finden.

Auch mit Bannern appellieren Stadt und Selbstständige. Foto: Frenzel

Die Botschaft dieser Aktion ist eindeutig: "Unterstützen Sie unser Gewerbe – kaufen Sie lokal" ist auf den Bannern zu lesen, mit denen an Leimens Ortseinfahrten für die Plattform www.leimen-liefert.de geworben wird. Nach Worten von "Leimen Aktiv"-Chef Gerd-Peter Gramlich soll sie auch Bestand haben, wenn die Coronakrise eines Tages überstanden sein sollte. Entsprechend breit ist sie aufgestellt. "Wir betreiben hier keine Vereinsmeierei", sagt Gramlich und meint damit, dass die Plattform nicht nur den 150 Mitgliedern im Bund der Selbstständigen kostenlos zur Verfügung steht, sondern dem gesamten Gewerbe in der Großen Kreisstadt – ganz gleich ob Lebensmittel- oder Getränkehandel, Handwerk, Dienstleister oder Gesundheitswesen. Spürbar stolz ist Gramlich aber auch auf etwas anderes: Die Plattform, mit der Leimen sehr schnell auf die Krise reagierte, macht inzwischen Schule auch andernorts in der Region.

Für Oberbürgermeister Hans D. Reinwald steht außer Frage, dass die Stadt ihrem Gewerbe helfen muss: "Die Geschäfte dürfen nicht komplett zum Erliegen kommen und hier hilft jeder Cent." Dabei denkt der Rathauschef jenseits der Online-Initiative und jenseits der auf Antrag gewährten Stundungen der Gewerbesteuer weiter. In der Gastronomie könnten Gaststättengebühren ausgesetzt, den Vereinen etwaige Pachtzinsen gestundet werden.

Hintergrund Auch in anderen Orten gibt es Plattformen mit Angeboten von Geschäften und Gaststätten: > Bammental: Übersicht des Familienzentrums unter der Adresse [+] Lesen Sie mehr Auch in anderen Orten gibt es Plattformen mit Angeboten von Geschäften und Gaststätten: > Bammental: Übersicht des Familienzentrums unter der Adresse www.familienzentrum-bammental.de > Dossenheim: Übersicht der Gemeinde unter www.dossenheim.de/corona > Eppelheim: Übersicht der Stadt unter www.eppelheim.de/corona > Lobbach: Übersicht der Gemeinde unter www.lobbach.de > Meckesheim: Übersicht der Gemeinde unter www.meckesheim.de > Neckargemünd: Übersicht von Stadt und Gewerbeverein unter www.neckargemuend-shop.de und www.neckargemuend-aktuell.de > Nußloch: Übersicht der Gemeinde und des Vereins Lichtblick unter www.nussloch-hilft.de > Sandhausen: Übersicht von Gemeinde und Gewerbeverein unter www.fruehlingsmeile.de > Wilhelmsfeld: Übersicht der Gemeinde unter www.wilhelmsfeld.de

[-] Weniger anzeigen

Doch zurück zum "Rossini" und zurück zu Giuseppe Panero, der in San Remo an der ligurischen Blumenriviera aufgewachsen ist und seit 1978 in Deutschland lebt. Ihm blieb nichts anderes übrig, als die Öffnungszeiten auf vier Stunden am frühen Abend zu reduzieren und für seine vier Festangestellten die Kurzarbeit zu beantragen. Die Zahl seiner sechs Aushilfen hat der Padrone halbiert, die Verbliebenen sorgen als Ausfahrer dafür, dass die norditalienische "Rossini"-Küche zu den Kunden in Leimen, Nußloch und Sandhausen kommt.

Keine Abstriche, so sagt der 68-Jährige, macht er bei seiner Speisekarte. Von Antipasti über Pasta und Pizza, über Fisch und Fleisch, über saisontypische Bärlauch- und Spargelspezialitäten bis hin zum Dessert wird – ausschließlich auf telefonische Vorbestellung – am Nachmittag alles "täglich frisch vorbereitet". Diese Aufgabe übernimmt nicht zuletzt Tochter Lara, die als gelernte Köchin in den aktuellen Corona-Zeiten auch den Einkauf übernimmt und diesen nicht mehr ihrem Vater überlässt.

"Wir sind froh, dass wir einen Abhol- und Lieferservice anbieten können", sagt Giuseppe Panero, der sich schon fast an seine Anfänge in der Probsterwaldsiedlung zurückversetzt fühlt. Damals, als er sich hier 1989 selbstständig machte, gehörte zur Geschäftsidee auch ein Lieferservice. Den hatte er später aufgegeben, um sich voll und ganz auf sein Ristorante zu konzentrieren.

Dessen Zukunft und der Zukunft seiner Familie gilt denn auch der durchaus sorgenvolle Blick nach vorne. "Ob wir nicht noch eine ganze Weile mit all den Einschränkungen leben müssen", sagt Giuseppe Panero, sei noch offen. Einen beabsichtigten Umbau hat der 68-Jährige krisenbedingt bereits verschoben. Er sagt aber auch: "Uns geht es noch gut."