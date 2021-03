Leimen. (lesa) Fünf Schüler der Turmschule sind mit der "britischen" Variante B.1.1.7 des Coronavirus infiziert. Die Infektionen sind laut Schulleiterin Angela Münch in verschiedenen Klassen der Jahrgangsstufe 2 aufgetreten. Die betroffenen Kinder litten unter einem milden Infektionsverlauf mit Fieber und Bauchschmerzen als Symptomen. 48 Menschen gelten als Kontaktpersonen. Lehrkräfte seien nicht von Infektionen betroffen.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass das Gesundheitsamt die Schule mit rund 480 Schülern inklusive Kernzeitbetreuung und Hort Corona-bedingt bis zum 9. April geschlossen hatte.Der erste Fall war laut Münch bereits am 15. März bekannt geworden. "Ein Kind ist mit Bauchschmerzen aufgefallen und nach Hause geschickt worden", so die Schulleiterin. Beim darauf folgenden Arztbesuch wurde eine erhöhte Körpertemperatur festgestellt, woraufhin ein Test durchgeführt wurde – der positiv ausfiel. "Daraufhin sind die Kontaktpersonen ermittelt und in Quarantäne geschickt worden", berichtet Münch. In der Folge seien auch einzelne Klassen geschlossen worden.

Dennoch wurden in den folgenden Tagen weitere Fälle bekannt – zuletzt am vergangenen Donnerstag. Was das angeht, bedauert Münch, dass die Maskenpflicht an Grundschulen erst seit dem 22. März gilt: "Eine Woche vorher und wir hätten vielleicht nur zwei Fälle gehabt." Mittlerweile seien alle Kontaktpersonen getestet, einzelne Ergebnisse stünden noch aus.

Ob die Infizierten weitere Personen angesteckt haben, konnten weder Stadt noch Landratsamt auf RNZ-Anfrage sagen. Klar ist: Andere Einrichtungen wie Kindergärten oder weiterführende Schulen in Leimen sind laut Stadtsprecher Michael Ullrich nicht von Schließungen betroffen. Ob Geschwister von Turmschülern diese besuchen dürfen, konnte er nicht beantworten. Eine entsprechende Nachfrage beim Landratsamt blieb ebenso offen wie der Grund dafür, dass die Turmschule erst zwölf Tage nach Bekanntwerden des ersten sowie zwei Tage nach dem bis dato letzten Fall geschlossen wurde.

Alleine ist die Turmschule im Landkreis nicht: Wie Kreissprecherin Susanne Uhrig mitteilte, sind Stand Montag sechs Kindergärten und zwei Schulen geschlossen. Außerdem sei "der Anteil der Null- bis Zehnjährigen unter den aktiven Fällen in den letzten beiden Wochen überproportional angestiegen".

Die 480 Turmschüler werden am heutigen Dienstag noch mittels Fernlernen unterrichtet, dann sind Osterferien. "Wenn das allgemeine Pandemiegeschehen es zulässt, hoffe ich, dass wir am 12. April regulär öffnen dürfen", blickt Münch voraus. Dann hofft sie auf ein Testkonzept für Schüler; denn bislang wurden nur Lehrkräfte regelmäßig via Schnelltest getestet: "Es wäre eine große Beruhigung, wenn wir Betroffene schnell herausfischen können." Der Ball liegt nun laut Stadtsprecher Ullrich beim Land: Dieses habe "die Zuständigkeit für die Tests" nach den Ferien "an sich gezogen".

Update: Montag, 29. März 2021, 20.16 Uhr

Leimener Turmschule bis Freitag, 9. April, geschlossen

Von Nicolas Lewe

Leimen. Mit sofortiger Wirkung hat das Gesundheitsamt die vorübergehende Schließung der Turmschule in Leimen angeordnet. Wie Schulleiterin Angela Münch erklärt, sind an der Grundschule nicht näher benannte "Virusvarianten" aufgetreten, die diesen Schritt unumgänglich machten. Die Eltern wurden am Samstag über diese Entscheidung informiert. Demzufolge dauert die Zwangsschließung bis zum 9. April an und umfasst neben dem Grundschul-Unterricht auch das Angebot der Kinderbetreuung im Hort.

"Wir haben an unserer Schule Kontaktpersonen 1 und 2 durch Geschwisterkinder, die sich über Hort- und Kernzeitbetreuung mischen können", betont Münch und rechtfertigt damit die komplette Schließung. Zu ihrer "Sorgfaltspflicht als Schulleiterin" gehöre es, dass während dieser Zeit keinerlei physischer Kontakt zur Schule mehr möglich ist. Sprich: Es entfallen alle Termine und Vereinbarungen, auch Tablet-Rückgaben oder Abholungen von Schülermaterialien sind bis auf Weiteres nicht möglich. Lediglich eine telefonische Erreichbarkeit solle gewährleistet werden.

Bei den Familien der insgesamt knapp 480 Turmschüler sorgte die Nachricht der vorübergehenden Schließung für viele Fragen. Denn weder Schulleitung noch Stadt oder Kreis teilten mit, wie viele Kinder sich an der Grundschule mit dem Coronavirus infiziert haben. Und auch, welche Folgen dies für die nahen Kontaktpersonen wie etwa Geschwisterkinder hat, blieb offen. "Meine Enkelin geht in die vierte Klasse der Turmschule", meldete sich etwa Bruno Lindenbach als selbsternannter "Sachbearbeiter für Missstände" bei der RNZ. Die Viertklässlerin müsse nun zu Hause bleiben, doch für ihre kleine Schwester, die den in unmittelbarer Nähe befindlichen Comenius-Kindergarten besucht, gebe es keine behördliche Anweisung. "Sie kann weiterhin in die Kita gehen? Ist das normal?", wunderte sich Lindenbach.

Stadtsprecher Michael Ullrich bedauerte auf RNZ-Nachfrage den für alle Beteiligten ungünstigen Zeitpunkt der Information des Gesundheitsamtes. Die Stadt sei ebenso erst am Samstag darüber in Kenntnis gesetzt worden. Das einzige aus seiner Sicht Positive ist, dass an der Turmschule dank eines beweglichen Ferientags bereits am Mittwoch die Osterferien beginnen. Es seien daher effektiv nur der Montag und Dienstag von der Schließung betroffen.

Update: Sonntag, 28. März 2021, 20.11 Uhr

Leimen. (RNZ) Aufgrund von Corona-Fällen ist die Turmschule Leimen ab sofort bis 9. April geschlossen. Das teilt die Schule auf ihrer Homepage mit.

Das Gesundheitsamt habe demnach wegen der aufgetretenen Virusvariante die Schließung veranlasst. An der Turmschule gebe es Kontaktpersonen 1 und 2 durch Geschwisterkinder, die in der Hort- und Kernzeitbetreuung mit anderen in kontakt kommen könnten. "Daher wird die Schule sofort komplett geschlossen", teilt Schulleiterin Angela Münch mit.