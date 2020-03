So billig tanken wie schon lange nicht mehr kann man derzeit nicht nur bei der Jet-Tankstelle in Neckargemünd. Dennoch ist – aus gutem Grund – auf den Straßen wenig los. Foto: Katzenberger-Ruf

Region Heidelberg. (bmi/cm/lew) Krisensituationen bringen bei Menschen die Extreme ihrer Charakterzüge zutage. Das Engelsgesicht steht für Solidarität und beispiellose Hilfe, die Fratze für Egoismus und Missgunst. Der RNZ sind rund um Heidelberg positive wie negative Aspekte der Coronazeit begegnet.

Tanken billig wie lange nicht mehr

Die Corona-Krise hat auch ihre guten Seiten. Das wissen derzeit alle Autofahrer. Denn an den Tankstellen ist der Kraftstoff aktuell so günstig wie schon lange nicht mehr. So auch an der Jet-Tankstelle in Kleingemünd. Schon seit zwei Wochen sind die Preise auf Talfahrt, zwischendurch kostete ein Liter Diesel nur 1,07 Euro. Doch der große Ansturm auf die Zapfsäulen bleibt aus, "Hamsterkäufe" von Kunden mit Kanistern gibt es hier nicht. "Es ist genug Benzin da, aber es ist derzeit eher weniger los", erzählt Mitarbeiter Mario Huk. "Wir sind um jeden Kunden froh." Der Umsatz sei in den vergangenen Tagen noch einmal zurückgegangen.

Wegen der Corona-Krise sei auf den Straßen weniger los und vor allem in den Abendstunden gebe es kaum Kunden. Die Kunden, die kommen, würden sich aber sehr diszipliniert verhalten, erzählt Huk. Sie würden den vorgeschriebenen Abstand einhalten. Noch in der vergangenen Woche hätten sich Jugendliche mit Getränken eingedeckt und dann gefeiert. Auch dies sei inzwischen vorbei. Alle seien vorsichtiger geworden. So würden Kunden auch gerne den an der Kasse aufgestellten Spender mit Desinfektionsmittel benutzen, nachdem sie bei der EC-Zahlung mit dem Stift unterschrieben hätten.

Außerdem habe man – zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden – eine provisorische Schutzscheibe an der Kasse aufgestellt. Die Kundentoilette ist aber weiter gesperrt, da kein Toilettenpapier mehr vorhanden ist.

76-Jährige wird absichtlich angehustet

Irgendwann kann Karin Moore nicht mehr an sich halten. Die 76-Jährige bricht in Tränen aus, das ist auch am Telefon nicht zu überhören. Emotional zu nah geht ihr die Situation, die ihr am Freitag widerfahren ist und die sie der RNZ schildert.

Die Rothenbergerin war am Nachmittag auf dem Rückweg von Dilsberg, wo ihr eine Freundin Lebensmittel übergeben hatte. Auf dem Rückweg hielt sie mit ihrem Auto in der Wiesenbacher Hauptstraße, um an einem Stand ein Fischbrötchen zu kaufen. "Weil viele Leute nah beieinander standen, bat ich darum, Abstand zu halten". Sie hoffte auf Verständnis – stattdessen wurde sie von zwei jungen Männern angepöbelt, wie sie schildert. "Du bist doch coronareif", habe einer zu ihr gesagt. Moore fühlte sich bedrängt und unwohl, zahlte eilig und hastete zu ihrem Auto zurück. Als sie mit offenem Fenster losfuhr, näherte sich der Mann, hustete absichtlich durch die Scheibe und sagte: "So, jetzt hast du es endlich, du Corona-Oma."

Moores Stimme bebt bei ihrer Erzählung auch noch drei Tage später. "Warum?", fragt sie. "Warum machen Menschen so etwas?". Eine Antwort können ihr weder Polizei noch Gesundheitsamt, Hausarzt oder RNZ-Redakteur geben. Die chronisch kranke 76-Jährige hofft inständig, dass der Mann nicht mit Corona infiziert ist und nicht weitere Menschen drangsaliert. Ihr Appell auch an die jüngeren Mitmenschen: "Haltet Euch an die Regeln, Ihr seid genauso gefährdet wie alle anderen."

Kein Klopapier für die Schwiegermutter

Mit den Worten "Das ist ein Skandal" meldete sich eine 84-jährige Seniorin aus Mauer am Montag bei der RNZ. Weil sie selbst bei einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus zur Risikogruppe gehöre, habe sie ihren Schwiegersohn gebeten, für sie den Einkauf zu erledigen. Hinzu komme, dass sie nach einer Herz-Operation und mit einem angebrochenen Wirbel in ihrer Beweglichkeit doch stark eingeschränkt sei.

Also habe sich der liebe Schwiegersohn zu einem nahegelegenen Einkaufsmarkt begeben, um der 84-Jährigen das Nötigste zu besorgen, darunter auch eine Packung Toilettenpapier. "Ich kaufe für meine Schwiegermutter mit ein", habe er an der Kasse gesagt und damit begründet, warum er außer für seine vierköpfige Familie noch eine weitere Packung des in diesen Tagen höchst begehrten Guts benötigt. Die Frau an der Kasse habe dieses Argument jedoch nicht akzeptiert. "Der war eben schon bei mir", habe eine Kollegin das noble Vorhaben zunichte gemacht.

Auch ein Gespräch mit dem Filialleiter habe nichts daran geändert, dass der Schwiegersohn eine Packung habe zurücklassen müssen. "Wir wollten ganz sicher nicht hamstern", ärgert sich die Seniorin über gierige Mitbürger, bei denen sich "das Klopapier bis unter die Decke stapelt" und die damit eine solche unschöne Situation wie an der Supermarktkasse überhaupt erst möglich machen würden.

Stadt hilft beim Einkauf

Der Stadtverwaltung den Einkaufszettel abgeben und sich dann beliefern lassen: Diese Möglichkeit steht ab sofort allen hilfsbedürftigen Leimenern zur Verfügung. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, nehmen Mitarbeiter des Rathauses Bestellungen auf und sorgen dafür, dass die benötigten Waren so schnell wie möglich per Bote nach Hause geliefert werden. "Gerade ältere oder behinderte Menschen kommen nicht mehr so leicht aus dem Haus, um ihre Einkäufe erledigen zu können", erklärt Hans D. Reinwald. Der Oberbürgermeister betont: "Diesen Menschen muss geholfen werden. Es geht auch darum, zu zeigen, dass niemand allein gelassen wird."

Und so funktioniert das Ganze: Unter Telefon 06224 / 704699 können Lebensmittel und Dinge für den täglichen Bedarf bestellt werden. Wer vormittags anruft, soll nach am Nachmittag die Waren erhalten; wer nachmittags bestellt, dann möglichst am nächsten Vormittag.

Um Missbrauch vorzubeugen, werden auch Fragen zur persönlichen Situation gestellt. "Wir wollen hier Bedürftigen helfen und keinen allgemeinen Pizzaservice einrichten", so der OB. Der freiwillige Helfer holt Einkaufsliste samt nötigem Bargeld ab, quittiert dieses und bringt später die Ware samt Restgeld. Reinwald betont: "Bitte haben Sie Verständnis, wenn vielleicht nicht alles gleich rund läuft."