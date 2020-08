An der Blitzersäule am Leimener Rathaus gilt Schritttempo. Foto: Alex

Leimen/Eppelheim. (cm) Lothar Patheiger ist zufrieden. Von der Stadt Leimen erhält der 77-Jährige aus dem Stadtteil Gauangelloch 15 Euro zurück. Dafür hatte er lange gekämpft. Bereits Ende Mai war Patheiger von der Säule am Leimener Rathaus geblitzt worden – mit 16 Kilometer pro Stunde statt der erlaubten zehn auf dem Tacho. Damals galt der neue Bußgeldkatalog, der ihm ein Knöllchen über 30 Euro bescherte. Doch da dieser einen Formfehler enthielt, gilt seit Ende Juni rückwirkend wieder der alte Katalog, nach dem Patheiger nur 15 Euro zahlen müsste. Der Gauangellocher dachte, dass er das zu viel gezahlte Geld zurück erhält. Doch da machte die Stadt erst nicht mit. Und nun also doch. Lothar Patheiger wird aber ein Einzelfall bleiben.

"Wir haben in diesem Fall unseren Ermessensspielraum ausgeübt", betont Stadtsprecher Michael Ullrich. Denn kurz nachdem Patheiger die 30 Euro gezahlt habe, sei ihm ein korrigierter Bescheid zugestellt worden. Dieser sei schon auf dem Weg gewesen, als Patheiger gezahlt habe. Wenn aber mehr Zeit zwischen Zahlung und Erhalt eines korrigierten Bescheides liege, gebe es kein Geld zurück. Dies gelte auch für alle Fälle, die schon zuvor durch Zahlung abgeschlossen wurden. Diese Betroffenen erhielten gar keinen korrigierten Bescheid. "So ist die Rechtslage", betont Ullrich. "Die können wir nicht ändern." Die Stadt Leimen hatte seit Ende April 1700 Knöllchen nach dem neuen Bußgeldkatalog ausgestellt. Wie viele Verfahren durch Zahlung schon abgeschlossen waren und wie viele Bescheide korrigiert wurden, ist nicht bekannt.

In Eppelheim hingegen hatte die Stadt zumindest all jenen Betroffenen Geld erstattet, die – wie Lothar Patheiger – schon gezahlt hatten, aber trotzdem noch einen korrigierten Bescheid erhielten. Das neue Knöllchen war also auch hier schon unterwegs, als die Betroffenen das Geld überwiesen. "Das ist eine Ermessensentscheidung der Stadt Eppelheim", sagt Leimens Stadtsprecher Ullrich dazu. Auch in Eppelheim erhalten – wie in Leimen – aber alle Betroffenen kein Geld zurück, die schon vor längerer Zeit ihr Verwarn- oder Bußgeld gezahlt hatten.