Bammental/Mauer/Wiesenbach. (cm) Wann kommt die Vollsperrung? Das fragen sich derzeit alle, die noch über den Krähbuckel fahren - nicht weil sie diese herbeisehnen, sondern weil sie diese befürchten. Bekanntlich ist der Abschnitt der Bundesstraße B 45 seit Anfang Oktober nur noch in Richtung Sinsheim befahrbar, da die Streckenführung wegen der vielen Unfälle in der Vergangenheit geändert wird. Eigentlich hieß es, dass die Vollsperrung zwischen Wiesenbach und der B 45-Abfahrt Mauer-Mitte nach vier Wochen kommt. Das wäre nun am kommenden Montag, 4. November, der Fall. Doch das scheint ausgeschlossen.

"Derzeit steht der genaue Termin für die Vollsperrung noch nicht fest", teilte Rosa Flaig, Sprecherin des zuständigen Regierungspräsidiums in Karlsruhe, auf RNZ-Anfrage mit. Anfang der kommenden Woche will die Behörde informieren. Denkbar ist, dass die zweiwöchige Vollsperrung frühestens Mitte oder Ende nächster Woche beginnt. Dann wird auch im weiteren Verlauf der B 45 im Bereich des Wiesentals die Fahrbahn über den sogenannten Flutbrücken saniert. Und dann wird der komplette Verkehr auf die Umleitungsstrecke über Schatthausen, Gauangelloch und Bammental geschickt. Ob die starken Regenfälle zu Beginn der Arbeiten der Grund für die Verschiebung sind, blieb genauso unklar wie die Frage, ob die Baustelle insgesamt länger dauert. Eigentlich sollte am 16. November wieder freie Fahrt herrschen.

Die Fahrbahn wird auf dem Krähbuckel im Kurvenbereich um rund einen Meter zum Hang verschoben. Zudem werden die Fahrspuren mit einer Stahlschutzplanke auf einer Länge von 120 Metern getrennt. Die Gesamtkosten von rund 600.000 Euro trägt der Bund.