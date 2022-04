Von Benjamin Miltner und Christoph Moll

Wilhelmsfeld. Während die Welt am Sonntagabend auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Frankreich schaute, blickte die hiesige Region zudem nach Wilhelmsfeld. Im Luftkurort wurde nämlich nach dem Wechsel von Christoph Oeldorf (Freie Wähler) nach Schriesheim ein neuer Bürgermeister gesucht. Und diese Suche war am Sonntagabend – etwas überraschend – schon beendet: Denn der parteilose wissenschaftliche Angestellte Tobias Dangel aus Wilhelmsfeld erhielt mit 57,5 Prozent mehr als die Hälfte der Stimmen, die im ersten Wahlgang für den Sieg notwendig waren. Er wurde somit zum neuen Bürgermeister gewählt, ein zweiter Wahlgang am 15. Mai ist nicht notwendig.

Christoph Oeldorf gratulierte seinem Nachfolger. Foto: Alex

Dass er gewinnen kann, hatte der 42-Jährige wohl schon am frühen Abend geahnt. Denn Dangel verfolgte die öffentliche Auszählung und war mit der Höhe seiner Stimmzettel-Stapel zufrieden, wie er der RNZ verriet. Entsprechend entspannt und optimistisch betrat er den Bürgersaal des Rathauses, in dem gegen 20 Uhr knapp 100 Interessierte das Ergebnis aus erster Hand erfahren wollten. Darunter: Amtsvorgänger Christoph Oeldorf, Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl aus Heiligkreuzsteinach, Rathauschef Matthias Frick aus Schönau und die regionalen Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein und Fadime Tuncer (beide Grüne) sowie Albrecht Schütte (CDU).

Gegen 20.25 Uhr gab Bürgermeister-Stellvertreter Stefan Lenz das Ergebnis bekannt. Foto: Alex

Es war 20.25 Uhr, als Bürgermeister-Stellvertreter Stefan Lenz zur Bekanntgabe des vom Wahlausschuss festgestellten Ergebnisses den Saal betrat. Er hatte die Lacher erst einmal auf seiner Seite, als er seine eigenen 27 Stimmen erwähnte – immerhin rund zwei Prozent. Zunächst verkündete er die 28,3 Prozent, die der 36-jährige Florian Streib (Grüne), Teammanager beim Deutschen Fußball-Bund aus Oberursel, erhalten hatte. Jubel brach beim Ergebnis von Tobias Dangel aus. Dieser umarmte seine Frau Silke, evangelische Pfarrerin am Ort, und küsste sie. Nach Lenz und Streib gratulierte der mit 11,1 Prozent unterlegene 55-jährige Versicherungsmakler Alexander Kohl (FDP) aus Heiligkreuzsteinach.

In einer kurzen Rede bedankte sich Dangel bei allen Unterstützern auch dafür, dass sie ihn im Wahlkampf immer wieder motiviert hätten. Das Ergebnis mache ihn sprachlos. Dangel lud alle Anwesenden in die Gaststätte der örtlichen TSG ein, die er reserviert habe. "Kommt alle mit!", sagte er und seine Frau ergänzte mit Blick auf ihren Mann: "Er zahlt!"

Gegenüber der RNZ sprach Dangel im Anschluss von einem "großen Vertrauen", das die Wilhelmsfelder ihm ausgesprochen hätten. Den Sonntag hatte er gemütlich angehen lassen. Er habe ausgeschlafen, in Ruhe gefrühstückt und eine große Runde mit dem Hund im Wald gedreht, erzählte er. Dann sei die Anspannung aber im Laufe des Tages gestiegen.

RNZ-Umfrage: Das erwarten die Bürger vom neuen Rathauschef

Was erwarten Sie vom neuen Rathauschef? Das wollte die RNZ am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl wissen.

Hintergrund > Wahlberechtigte: 2506 > Wähler: 1491 [+] Lesen Sie mehr > Wahlberechtigte: 2506 > Wähler: 1491 > Wahlbeteiligung: 59,5 % > Gültige Stimmen: 1479 Davon entfielen auf: > Tobias Dangel: 850 (57,5 %) > Alexander Kohl: 164 (11,1 %) > Florian Streib: 418 (28,3 %) Sonstige: 47 (3,2%) Tobias Dangel hat mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, die im ersten Wahlgang für den Sieg notwendig waren. Er ist damit gewählt. (cm)

"Ich habe mein Bestes gegeben und den Wilhelmsfeldern ein Angebot gemacht", sagte Florian Streib gegenüber der RNZ. "Die Wilhelmsfelder wollten aber jemanden aus dem Ort als Bürgermeister." Ob er noch einmal woanders kandidiert, ließ der Mann aus Oberursel offen. "Hier hätte alles gepasst", meinte er lediglich.

Alexander Kohl wünschte Dangel eine "glückliche Hand", wie er sagte. Er betonte, dass der Wahlkampf sehr fair abgelaufen sei und lobte den "guten Austausch" mit den Wilhelmsfeldern. In den kommenden Tagen wolle er analysieren, "warum die inhaltsorientierte Ansprache nicht überzeugen konnte".

Der bisherige Amtsinhaber Christoph Oeldorf zeigte sich nicht sonderlich überrascht. Dangel sei qualifiziert für den Job. "Ich freue mich auf eine gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit", so der jetzige Schriesheimer Bürgermeister.

Tobias Dangel wird voraussichtlich bis zu einem Amtsantritt am 1. Juli an der Universität Heidelberg als wissenschaftlicher Angestellter tätig sein. Der Alltag ereilt ihn schon am Montag wieder. Dangel hält eine Vorlesung. Thema: "Einführung in die formale Logik".