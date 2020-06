Spechbach. (agdo) Auf eine öffentliche Kandidatenvorstellung vor der Bürgermeisterwahl am 5. Juli müssen die Spechbacher Corona-bedingt wohl verzichten. In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag in der Turn- und Festhalle wurde genau das beim Punkt "Fragen der Bürger" von einer Spechbacherin moniert. Jetzt könnte es im Falle eines zweiten Wahlgangs doch noch eine öffentliche Vorstellung der Bewerber geben.

Aufgrund der Empfehlung, Sitzungen in Zeiten der Pandemie so kurz wie möglich zu halten, hatte die Tagesordnung die Punkte "Fragen der Bürger" und "Fragen und Anregungen der Gemeinderäte" diesmal gar nicht vorgesehen. Doch Annette Lumpp (FWV) beantragte kurz nach Beginn der Sitzung, den Punkt "Fragen der Bürger" ausnahmsweise zuzulassen. Es gäbe ein wichtiges Thema, das angehört werden sollte, sagte sie. Die Räte stimmten einhellig für die Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes.

Eine Bürgerin meldete sich bei besagtem Punkt zu Wort: "Bedauerlicherweise werden der Spechbacher Bevölkerung eine Kandidatenvorstellung und somit ein direkter Vergleich durch Auflagen der Gemeindeverwaltung abgesprochen", sagte sie. Die Corona-Verordnung hätte ab dem 1. Juni bereits eine Kandidatenvorstellung – wenngleich im kleinsten Kreis – erlaubt. Dies hätte ihr auch das Sozialministerium in einer E-Mail bestätigt, die der Verwaltung und dem Gemeinderat vorliegen würde. Mit der neuesten Verordnung ab dem 1. Juli sei eine Kandidatenvorstellung mit bis zu 250 Personen unter entsprechenden Hygienemaßnahmen möglich – auch im Freien, sagte die Bürgerin.

Weil die Zeit allerdings für die Organisation einer Kandidatenvorstellung vor dem ersten Wahlgang jetzt knapp werde, schlug die Bürgerin eine solche Veranstaltung vor dem am 19. Juli geplanten zweiten Wahlgang vor – vorausgesetzt, es erlange kein Bewerber die absolute Mehrheit. Sollte ein zweiter Wahlgang nötig werden, sei eine Kandidatenvorstellung möglich, sagte Bürgermeister Guntram Zimmermann. Gemeinderätin Lumpp schlug vor, über eine Kandidatenvorstellung im Falle eines zweiten Wahlgangs jetzt abzustimmen. Das sei nicht möglich, weil erst ein weiterer Bewerber nach dem ersten Wahlgang kandidieren müsse, so Zimmermann – zudem ändere sich die Corona-Verordnung erst ab dem 1. Juli.

Zuvor hatte Zimmermann erklärt: Eine Kandidatenvorstellung bei einer Bürgermeisterwahl sei keine Pflicht, sondern eine "Kann-Regelung". In Spechbach werde die Veranstaltung von allen Entscheidern generell als sinnvoll angesehen – allerdings sei im März die Pandemie mit allen Konsequenzen dazwischengekommen. Zimmermann bezog sich auf die Corona-Verordnung des Innenministeriums, die bislang Kandidatenvorstellungen untersagt habe und mit der Verordnung des Sozialministeriums kollidiere, nach der Veranstaltungen mit bis zu 99 Personen zugelassen sind.

Die Wahl- und Kommunalaufsicht habe von einer Kandidatenvorstellung nach wie vor dringend abgeraten, so Zimmermann. Mit der Verordnung passten nicht mehr als 50 Menschen in die Turn- und Festhalle – bei über 1400 Wahlberechtigten. Er wies ebenfalls daraufhin, dass die Kandidatenvorstellung eine Momentaufnahme sei, bei der jeder Kandidat 15 Minuten Zeit habe sich zu präsentieren. In den vergangenen Wochen seien die Bewerber etwa mit Hausbesuchen, Spaziergängen und digital kreativ geworden.

Wenn überhaupt, findet also erst vor einem möglichen zweiten Wahlgang eine Kandidatenvorstellung statt. Bis zum ersten Wahlgang am 5. Juli müssen die Kandidaten Saskia Siegel, Jürgen Köttig und Werner Braun weiter auf anderen Wegen für sich werben.