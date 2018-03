Neckarsteinach. (iz) Die Sitzung des Wahlausschusses für die Bürgermeisterwahl am 15. April dauerte am Freitagabend nur eine gute Viertelstunde. Denn die sechs Mitglieder Bianca Eismann, Bernd Vollmer, Peter Teynor, Helga Cantrell, Hans Seeböck und Bernhard Rauxloh hatten nur über eine Bewerbung zu entscheiden: Der seit sechs Jahren amtierende Bürgermeister Herold Pfeifer (SPD) ist der einzige Kandidat für das Amt des Stadtoberhaupts für die nächsten sechs Jahre. Wahlleiter Matthias Merscher forderte die sechs Mitglieder auf, beim vorliegenden Wahlvorschlag zu prüfen, ob alle Vorschriften erfüllt sind, und erinnerte sie an ihre Verschwiegenheitspflicht.

Schließlich stimmten alle Mitglieder der vorliegenden Bewerbung zu. Weil es nur einen Kandidaten gibt, wird auf dem Wahlzettel am 15. April nur "Ja" oder "Nein" stehen. Dies ist eine Besonderheit des Kommunalwahlrechts in Hessen.

Herold Pfeifer ist aber nur dann wieder gewählt, wenn mindestens die Hälfte der Wähler "Ja" ankreuzt - also 50 Prozent plus eine Stimme. Am 19. April wird dann der Wahlausschuss wieder zusammentreten, um die Gültigkeit der Wahl festzustellen.