Mauer. (cm) Als im vergangenen Jahr in Bad Herrenalb im Schwarzwald ein neuer Bürgermeister gewählt wurde, standen 29 Kandidaten auf dem Stimmzettel – 24 von ihnen stammten von der Satirepartei "Die Partei". Da kann Mauer nicht ganz mithalten, doch immerhin kandidieren am 8. März zehn Kandidaten, sieben von ihnen von der "Partei". Sie folgten einem parteiinternen Aufruf. Mit ihrer Kandidatur wollen sie eine "echte Wahl" ermöglichen und die Demokratie stärken, sagen sie. Die Bewerber aus der Region wollen auch zur Kandidatenvorstellung am 2. März kommen.

> Björn Leuzinger ist der bekannteste unter ihnen. Der 30-jährige Chemielaborant sitzt im Heidelberger Gemeinderat. Im vergangenen Oktober sorgte er dort für Aufsehen, als seine Stimme den Neubau des Betriebshofes auf dem Ochsenkopf verhinderte. Die Entscheidung überließ er dem sogenannten Welde-Orakel – also dem Kronkorken einer Bierflasche der Welde-Brauerei, in dem entweder "Ja", "Nein" oder ein Fragezeichen steht. Leuzinger kandidierte auch schon für den Bundestag und als Oberbürgermeister in Weinheim, scheiterte aber knapp, wie er sagt. "Die Partei hat seit ihrer Gründung vor, die Mauer wieder aufzubauen", so Leuzinger. "Ich werde Mauer wieder aufbauen und Mexiko dafür zahlen lassen."

> Daniel Wagner ist der "offizielle" Kandidat der "Partei". Der "Politische Geschäftsführer Fraktionsbüro" aus Heidelberg ist Mitarbeiter von Leuzinger. "Ich musste seine Bewerbung abgeben und habe dabei geheim auch gleich meine Bewerbung abgegeben", erzählt der 35-Jährige, der aus dem Schatten Leuzingers treten will, wie er sagt. Dass er der "offizielle" Kandidat ist, wurde – wie auch sonst – durch das Welde-Orakel entschieden. "Niemand hat die Absicht, Mauer zu errichten – außer uns", sagt Wagner. Den ersten Kontakt zu dem Ort hatte Wagner im Biologie-Leistungskurs: "Seither frage ich mich: Wer hat diesen Unterkiefer verloren?" Als Bürgermeister wolle er dafür sorgen, dass die maue Stimmung im Rathaus nicht noch mauer werde. Sein Ziel: "100 Prozent plus X." Wagner hat übrigens noch einen anderen Verdacht, warum so viele "Partei"-Kandidaten antreten. "Fragen Sie mal einen gewissen Jörg aus Sinsheim", sagt er in Anspielung auf den Verdacht von Bürgermeister John Ehret, dass sein Vorgänger Jörg Albrecht, nun Oberbürgermeister in Sinsheim, hinter der Kandidatur seiner Stellvertreterin Heike Kramer steckt.

> Maximilian von Moers-Meßmer kommt ebenfalls aus Heidelberg. Der 29-jährige Jugend- und Heimerzieher war "Partei"-Stadtrat im pfälzischen Landau, bis er für ein Studium der Erziehungswissenschaft umzog. Er sagt, dass er die Unterstützung Leuzingers habe. Dieser sei "der größte Stadtrat aller Zeiten". "Es wird auf jeden Fall eng", meint der 29-Jährige, der als offiziellen Namen "Lord Maximilian Maria Philipp von Moers-Meßmer Graf von Falkenstein" angibt. Diese Titel habe er durch seine politische Karriere hinzuverdient. Mit diesem und seinem adligen Blut wolle er die "Bürgermeisterfrage für immer klären". Nach seinem Ableben sollen seine Erben übernehmen. Sein Ziel ist eine Zeppelinverbindung zwischen Mauer und Heidelberg.

> Yesamin Fritzsche kommt ebenfalls aus der Region, nämlich aus Neckarsteinach. Die Mutter zweier Söhne ist examinierte Krankenschwester. "Wer, wenn nicht ich, soll denn sonst am internationalen Frauentag zu einer BürgerInnenmeisterInnenwahl antreten?", fragt die 53-Jährige.

> Tobias Langer hingegen kommt aus München. Der 37-Jährige ist "Customer Service Agent" bei einem IT-Unternehmen und war früher bei den "Piraten" politisch aktiv. "Es geht nicht nur um Klamauk, sondern wir wollen hinter einer lustigen Fassade realpolitisch etwas bewirken", meint er. "Aus Mauer kann man etwas machen." Das Amt will er als "Doppelspitze" mit seinem Kumpel Stefan Hofmann führen, ebenfalls aus München. Sie wollen das Rathaus "24 Stunden am Tag besetzt halten". Ihr Ziel ist, einmal im Jahr in Gedenken an die Wiedervereinigung ein Spektakel in Mauer zu veranstalten unter dem Motto "Der große Mauerfall".

> Stefan Hofmann und Constantin Kleinholdermann, Letzterer nennt sich "Gourmet Chef" aus Rüsselsheim am Main, haben sich auch auf Anfrage nicht bei der RNZ gemeldet.