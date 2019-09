Ralph Bühler wohnt in Nußloch. F.:privat

Nußloch/Biblis. (luw) Der Nußlocher Ralph Bühler kandidiert bei der Bürgermeisterwahl im südhessischen Biblis. Der 51-Jährige stellt sich damit am 27. Oktober erstmals zur Wahl eines Rathauschefs.

Der gelernte Binnenschiffer und Versicherungsfachmann ist nach eigenen Angaben in der Finanz- und Energiebranche tätig. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder, in Nußloch wohnt er seit dem Jahr 2010. Auf die Frage, wie er zur Kandidatur in der knapp 9000 Einwohner zählenden Gemeinde im Landkreis Bergstraße kam, erklärt er: "Ein Bekannter aus der Nähe von Biblis hat mir gesagt, dass dort ein neuer Bürgermeister gesucht wird, und mich gefragt, ob ich Interesse hätte."

Bühler habe einen Kontakt zur Wählergemeinschaft Freie Liste Biblis (FLB) vermittelt bekommen und sei dort zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. "Man sagte anschließend von mir, ich wäre sympathisch und charmant", so der 51-Jährige.

Seit Februar führt Bühler nun Wahlkampf in Biblis. "Ich mache Hausbesuche und unterhalte mich mit den Menschen", sagt er. "Lediglich neun Leute haben gesagt, ich sei nicht wählbar." Dies habe einen bestimmten Grund: Bühler ist Mitglied der AfD. "Das spielt für meine Kandidatur aber keine Rolle, ich bin dort nur Mitglied und habe keine Funktion", betont er. Zudem sei er "gegen jede Art von Rassismus, Extremismus und Gewalt".

Sein wichtigstes Ziel sei, "für den Zusammenhalt zu werben und gegen die Spaltung der Gesellschaft vorzugehen". Als Bürgermeister in Biblis will er unter anderem ein Ärztehaus bauen, bezahlbaren Wohnraum schaffen, ohne diesen zu privatisieren und das Betreuungsangebot für Kinder stärken.