Heiligkreuzsteinach. (cm) In eineinhalb Wochen, am 18. Oktober, wählt der rund 2600 Einwohner zählende Erholungsort Heiligkreuzsteinach einen neuen Bürgermeister. Oder genauer: eine Bürgermeisterin. Denn da Amtsinhaberin Sieglinde Pfahl (CDU) keine Konkurrenz hat, gilt ihre Wiederwahl als so gut wie sicher. Also alles klar im Odenwald? Nicht ganz. Denn kurz vor der Wahl macht die Corona-Pandemie den bisher reibungslosen Vorbereitungen einen Strich durch die Rechnung: Nur die Hälfte der Wahllokale bestand den Hygiene-Test.

Eigentlich hätten die Wähler am übernächsten Sonntag – wie sonst auch bei Urnengängen – in vier Wahllokalen ihre Stimme abgeben können: im Bürgersaal und in der Grundschule des Hauptortes sowie in den Ortsteilen Eiterbach im ehemaligen Schulhaus und in Lampenhain im früheren Rathaus. Die Räume in Eiterbach und Lampenhain sind nun beim "Corona-Test" des Landratsamtes durchgefallen. Denn weder in Eiterbach noch in Lampenhain sind "Einbahnregelungen" möglich. So gebe es jeweils nur eine Tür ins Wahllokal. Die Gemeinde hatte geplant, dass sich jeweils nur ein Wähler im Wahllokal aufhalten dürfe. Das reichte dem Landratsamt nicht: Es forderte einen getrennten Ein- und Ausgang.

Die Gemeinde schreibe nun die betroffenen Wähler in den Ortsteilen an, wie Silke Knopf berichtet, die sich im Rathaus um die Organisation der Wahl kümmert. Denn auf der vor einigen Wochen zugeschickten Wahlbenachrichtigungskarte stehen noch die nun geschlossenen Wahllokale. Die Eiterbacher wählen nun im Bürgersaal, Wähler aus Lampenhain, Hilsenhain, Bärsbach, Vorder- und Hinterheubach müssen in die Grundschule. Die beiden verbliebenen Wahlbezirke sind damit etwa gleich groß. "Das ist mehr als wasserdicht", sagt Knopf zur Vorgehensweise in rechtlicher Hinsicht.

Die Gemeinde empfiehlt aber ohnehin die Stimmabgabe per Brief, um den Besuch des Wahllokals zu vermeiden. Es wurden Briefwahlunterlagen für 1000 der 2181 Wahlberechtigten bestellt. Bisher sind schon über 400 Anträge eingegangen – obwohl nur die Amtsinhaberin antritt. Eine Wahlbeteiligung von 20 Prozent dürfte also schon einmal sicher sein. Bei der vergangenen Bürgermeisterwahl waren es insgesamt nur 213.

"Bei der Landtagswahl im nächsten Jahr würden wir gerne wieder vier Wahllokale anbieten", sagt Knopf. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten.