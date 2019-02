Mit Boris Maier (v.l.), Elke Kaiser und David Faulhaber kämpfen drei Kandidaten um die Nachfolge von Hans Lorenz, der nach 24 Jahren in den Ruhestand geht. Foto: RNZ

Dossenheim. (RNZ) Wer hat bei den Dossenheimern die Nase vorn? Holt einer der drei Kandidaten schon die absolute Mehrheit im Wahlgang am heutigen Sonntag, 3. Februar? Oder kommt es zum zweiten Wahlgang in 14 Tagen am 17. Februar?

Als Kandidaten für die Nachfolge von Bürgermeister Hans Lorenz stehen David Faulhaber, Elke Kaiser und Boris Maier auf dem Stimmzettel.

Den Stand der Dinge tickern hier unsere RNZ-Reporter ab 17 Uhr am Sonntagabend.

