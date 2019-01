Dossenheim. (dw) Bei den Sozialdemokraten machte David Faulhaber das Rennen. Die SPD der Bergstraßengemeinde unterstützt bei der Bürgermeisterwahl am 3. Februar den 42-jährigen Sprecher des Mannheimer Polizeipräsidiums aus Brühl. Der Ortsverein hatte alle drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl eingeladen. Elke Kaiser, Boris Maier und David Faulhaber stellten sich im Rathaussaal nacheinander den SPD-Mitgliedern vor. Nach einem internen Meinungsaustausch wurde in geheimer Wahl über die Unterstützung abgestimmt.

Die Mitglieder hätten sich mit deutlicher Mehrheit für eine Unterstützung von Faulhaber entschieden, teilte Ortsvereinsvorsitzende Petra Gehrig-Beyrer im Anschluss mit. "Mit David Faulhaber unterstützen wir den Kandidaten mit der für uns größten Perspektive", sagte sie. Da der SPD-Ortsverein keinen eigenen Kandidaten stelle, sei Faulhaber besonders mit seiner Einstellung zu sozialen Projekten und unter anderem auch beim Thema Bürgernähe für die Genossen "der deutlich beste Kandidat für das Amt des Dossenheimer Bürgermeisters".

Da die Vorstellung ohne Fragen konzipiert war, gehörte jedem Kandidaten eine halbe Stunde, die ihm eingeräumt wurde. Die Zeit wurde gestoppt. Elke Kaiser war mit ihrer Präsentation wenige Minuten vor dem Ablauf des Zeitlimits zum Ende gekommen. Maier und Faulhaber endeten fast punktgenau.

Die Kandidaten leiteten ihre Darstellungen jeweils mit biografischen Daten zu ihrem beruflichen Werdegang, Interessen und ehrenamtlichen Engagement sowie zu ihrer familiären Situation ein. Sie erklärten, warum sie sich als Bürgermeister beworben haben und warum sie sich selbst für geeignet halten. Sie waren gut vorbereitet und gingen konkret auf Anliegen der örtlichen Sozialdemokraten ein.

Mit seinen in die Tiefe gehenden Kenntnissen gelang das offenbar am deutlichsten David Faulhaber. Er griff unter anderem den schon lange von der SPD angemahnten Kreuzungsbereich von Boschstraße und Landesstraße 531 auf. Alle Drei wollen die Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Le Grau-du-Roi unterstützen und lebendig halten.

Elke Kaiser ging auf die Aussagen von Dossenheimern ein - so, wenn sie von den älteren Bürgern sprach und Ansätze zu Hilfen in deren Alltag, seien es Fahrdienste oder die Vermietung von Wohnraum. Sie sah die Kommune als Ansprechpartner und Organisator eines Dienstleistungsangebots.

Maier und Faulhaber kamen zu ähnlichen Ergebnissen und gingen das Thema sachorientiert von der anderen Seite an. Maier griff das in der Zukunftswerkstatt formulierte Leitbild auf, sprach von einer Prüfung, ob die Ziele noch stimmten, und von einer eventuellen Neu-Orientierung der Kommunalpolitik. Die Infrastruktur sei an die Bedürfnisse älterer Menschen anzupassen. Er regte eine Art "kommunale Städtebaugesellschaft" an, die als Puffer zwischen Mieter und Vermieter wirke. Faulhaber sprach von einer Bedarfserhebung und Übersicht bereits vorhandener und möglicher Wohnflächen. Beim Thema Flächennutzungsplan sprachen sich alle für Reserveflächen aus. Kaiser plädierte für die aktuelle Fortschreibung, Maier und Faulhaber plädierten für eine Prüfung aller Möglichkeiten. Angesichts des Zeitaufwands dafür blieben sie die Antwort schuldig, wie aktuell mit der anstehenden Fortschreibung umzugehen sein wird. Faulhaber sprach am Ende von den "vielen kleinen Dingen", die wichtig seien, um sich am Ort wohlzufühlen. Kaiser hatte ihre kommunalpolitischen Anliegen damit eingeleitet, als sie vom "Erscheinungsbild" der Gemeinde sprach.