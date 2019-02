Dossenheim. (cm) Thomas Schiller und Jürgen Stannek sind am kommenden Sonntag, 3. Februar, ab 7 Uhr im Dienst und treffen die letzten Vorbereitungen. Der große Wahltag kann kommen, wie die beiden Organisatoren der Bürgermeisterwahl aus der Gemeindeverwaltung versichern. Exakt 9839 Dossenheimer sind aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Langzeit-Rathauschef Hans Lorenz (CDU) tritt bekanntlich nach 24 Jahren an der Spitze der Bergstraßengemeinde nicht mehr an.

Um seine Nachfolge bewerben sich der Polizeibeamte David Faulhaber aus Brühl (CDU), die Betriebsprüferin Elke Kaiser aus Dossenheim (parteilos) und der Walldorfer Kämmerer Boris Maier aus Hirschberg-Leutershausen (parteilos).

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Insgesamt 99 Wahlhelfer sorgen den Tag über verteilt in den Wahllokalen und im Rathaus für einen reibungslosen Ablauf. Dossenheim ist in 13 Wahlbezirke unterteilt, entsprechend viele Wahllokale gibt es auch. Der kleinste Wahlbezirk - abgesehen vom Weiler Schwabenheimerhof mit rund 170 Wahlberechtigten - ist "Rathaus I" mit 593 Wahlberechtigten. Der größte Bezirk ist "Hanna-und-Simeon-Heim" mit 974 Wahlberechtigten, der zum Beispiel auch das Neubaugebiet "West II" beinhaltet.

Hinzu kommen zwei Briefwahlbezirke. Apropos: Bis Mitte der Woche gingen im Rathaus 990 Anträge auf Briefwahl ein. "1000 werden es auf jeden Fall", meint Wahlsachbearbeiter Jürgen Stannek. Das ist im Vergleich zu anderen Wahlen wenig. Bei der Bundestagswahl 2017 setzten über 2000 Dossenheimer vorab ihre Kreuzchen. "Wir rechnen nicht mit einer überragenden Wahlbeteiligung", meint Wahlleiter Thomas Schiller und tippt auf 50 bis 60 Prozent. Als Lorenz bei vergangenen Wahlen ohne Gegenkandidat antrat, lag diese bei rund 40 Prozent.

Bereits am heutigen Freitag drehen Schiller und Stannek ihre Runde durch die Bergstraßengemeinde und prüfen, ob Wahlplakate zu nah an einem Wahllokal hängen. Sollte dies der Fall sein, werden die Kandidaten informiert. Am Sonntag schauen die Verantwortlichen in den Wahllokalen erneut nach dem Rechten.

Ab 16 Uhr werden dann die Umschläge der Briefwähler geöffnet und auf Vollständigkeit überprüft. Spannend wird es ab 18 Uhr, wenn die Wahllokale schließen und die Auszählung der Stimmen beginnt. Diese kann im Sitzungssaal des Rathauses auf einer Leinwand verfolgt werden. Per Beamer werden aktuelle Ergebnisse aus den Wahllokalen an die Leinwand gestrahlt.

Mit dem ersten Ergebnis aus dem Schwabenheimerhof wird bereits gegen 18.10 Uhr gerechnet. Mit der Zeit zeichnet sich dann ein Trend ab. Die große Frage wird sein, ob ein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen und damit gleich im ersten Wahlgang siegen kann. Dies soll gegen 19 Uhr endgültig feststehen - außer, es muss zum Beispiel in einem Bezirk noch einmal nachgewählt werden. Es wird ein knapper Wahlausgang erwartet. Für alle, die vor dem Rathaus warten, verkündet Bürgermeister Hans Lorenz das Ergebnis per Mikrofon von der "Rathausbrücke" aus.

"Wenn es einen Sieger gibt, steppt der Bär", verspricht Thomas Schiller. Die Pfarrmusik und der Musikverein warten auf einen Anruf des Wahlleiters und stehen ebenso wie die Feuerwehr Gewehr bei Fuß. Letztere will mit Fackeln anrücken. Eine Wahlparty in einer Halle wird es aber voraussichtlich nicht geben.

Unabhängig davon kommt der Wahlausschuss am Montag zusammen, um das amtliche Wahlergebnis festzustellen. Gibt es keinen Sieger, kommt es zur Neuwahl am Sonntag, 17. Februar, und es können sich bis Mittwoch nächster Woche noch weitere Kandidaten bewerben.

Info: Die Wahl kann über den RNZ-Live-Ticker am Sonntag, den 03. Februar ab 17 Uhr mitverfolgt werden.