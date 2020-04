Tritt an: Sieglinde Pfahl. Foto: Alex

Heiligkreuzsteinach. (ths) Die Amtsperiode von Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl läuft bekanntlich noch bis zum Jahresende. Die Rathauschefin selbst wirft für eine zweite Amtszeit ihren Hut in den Ring, was sie bereits Wochen vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie dem Gemeinderat angekündigt hatte. Ihr ging es jetzt darum, auch wenn das Gremium aufgrund der Krise nicht tagen konnte, die Termine für das gesamte Prozedere festzulegen. Dazu wählte die Bürgermeisterin die Möglichkeit, dem Gemeindeparlament postalisch neben der Tagesordnung auch die einzelnen Beschlussvorlagen zu übermitteln.

Nach einer Woche "Bedenkzeit" liegen nun auch die die Wahl betreffenden Beschlüsse vor. Demnach steht der 18. Oktober als Wahltermin fest. Zu einer eventuellen Kandidatenvorstellung kommt es am 6. Oktober, zu einem möglichen zweiten Wahlgang am 8. November.

"Damit stehen schon einmal die wichtigsten Daten fest", betonte Pfahl gegenüber der RNZ. Die dazu notwendige Veröffentlichung im Staatsanzeiger, wo die Stelle eines hauptamtlichen Rathauschefs offiziell ausgeschrieben wird, und eine Anzeige in der RNZ einen Tag später, will man in einer der nächsten Sitzungen beschließen. Denn ab diesem Zeitpunkt greift die offizielle Bewerbungsfrist.

"Wir warten nun einfach ab, was das Land uns noch im April vorschreibt und wann wir wieder öffentlich oder mit Auflagen zusammenkommen können", erklärte die Bürgermeisterin zur weiteren Vorgehensweise. "Reißen jedoch alle Stricke", greife die Verwaltung wiederum zum schriftlichen Abstimmungsverfahren.

Dies wandte man auch auf die Festlegung der Wahlbezirke, der Wahlräume und des Gemeindewahlausschusses an. Jenem steht mit CDU-Gemeinderat Karl-Heinz Ehrhard der Erste Bürgermeisterstellvertreter vor. Zweiter Bürgermeisterstellvertreter Ernst-Michael Heß von der Freien Liste Heiligkreuzsteinach (FLH) und Dritter Bürgermeisterstellvertreter Karl Beckenbach (SPD) fungieren hierbei als Beisitzer. Im jeweiligen Verhinderungsfall springen Andreas Herbig (CDU), Johannes Fink (FLH) und Peter Schäfer (SPD) ein. Amtsleiterin Silke Knopf als Schriftführerin sowie deren Vertreterin Christine Krämer repräsentieren die Gemeindeseite.

Der Gemeinderat bestimmte wie bei den Wahlen zuvor vier Wahlbezirke und einen Briefwahlbezirk. Davon liegen im Bürgersaal im Obergeschoss des Kindergartens und im Foyer der Grundschule zwei in der Kerngemeinde. Für Eiterbach wählten die Räte das Alte Schulhaus, in Lampenhain suchten sie das ehemalige Rathaus aus. Der Briefwahlvorstand tagt im Sitzungssaal des Heiligkreuzsteinacher Rathauses, der Gemeindewahlausschuss im Zimmer 02 im Erdgeschoss.