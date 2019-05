Von Doris Weber

Dossenheim. Noch hat es der Gemeinderat in der Hand. Die vorhabenbezogene Änderung des Bebauungsplans "Brenkenbach/Steinbruchweg" ist noch nicht beschlossen. Es geht dabei um den rückwärtigen Bereich des Heimatmuseums. Das 421 Quadratmeter große Gelände, für das bislang kein Baufenster eingerichtet war, ist seit Oktober 2015 an einen Investor verkauft. Die Gemeinde hatte ihr Vorkaufsrecht im Sanierungsgebiet nicht geltend gemacht. Der neue Eigentümer plant dort den Bau eines Hauses mit fünf Wohneinheiten und Tiefgarage. Fügen sich der Neubau und seine Nutzung dort ein? Diese Frage treibt die Dossenheimer um.

Das Vorhaben stößt bei Anwohnern auf wenig Gegenliebe. Andere Bürger sehen sogar jedwede Nachverdichtung kritisch: "Wir nehmen uns selbst die Luft zum Atmen", meint ein Bürger bezogen auf das Mikroklima. Er will am liebsten jede Baulücke offen lassen, damit die bergseitigen abendlichen Fallwinde weiter in den Ort gelangen. Andere Anwohner selbst gehen gar nicht so weit. "Wir halten diese Art der Bebauung im Rahmen von Nachhaltigkeit und zielgruppenorientiertem Bauen für nicht mehr zeitgemäß", stören sich Ute Marxsen und Markus Horn allein an der Größenordnung. Sie hoffen, dass sich der Gemeinderat an seiner Leitlinie orientieren wird.

Die Bezeichnung vom "zielgruppenorientierten Bauen" ist spätestens seit dem Bürgermeisterwahlkampf allgemeines Stichwort. Die Zielgruppe hier ist ziemlich eindeutig: Von den fünf Wohnungen des geplanten Neubaus dürfte sich bestenfalls eine für eine Familie eignen. Das legen die im Jahr 2016 in der Projektmappe des Investors dargestellten Wohnungsgrundrisse nah.

Neben der Kubatur erschreckt die Anwohner auch die nahezu komplette Versiegelung der Fläche: Das Haus wird auf eine Tiefgarage gesetzt, die mit den Kellerräumen 320,6 Quadratmeter, also gut drei Viertel der gesamten Grundstücksfläche, einnimmt - und das nicht rein unterirdisch. Ein ordentlicher Sockel schaut aus dem Boden.

Verträgt das Gebiet eine solche Bebauung? Das von der "LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH" im Juli 2014 vorgelegte Ergebnis der vorbereitenden Untersuchung, das dieses Quartier zum erweiterten Sanierungsgebiet machte, stuft das Gebiet als sensibel ein. Das Regierungspräsidium Karlsruhe nahm als Träger öffentlicher Belange dabei wie folgt Stellung: Aus ortsgestalterischer Sicht seien die Parzellenstruktur, die Straßenfluchten, Kubatur und Dachneigung der historischen Gebäude, wie auch ortsübliche, handwerkliche Bautraditionen bei der Durchführung der Sanierungsmaßnahme zu beachten. Und weiter: "Kulturmerkmale verlieren erfahrungsgemäß viel von ihrer historischen Aussage, wenn Abbrüche und Neubauten den Bezug auf ihrer gewachsenen Umgebung stören."

Das ehemalige Rathaus und heutige Heimatmuseum, hinter dem der Neubau entsteht, ist ein Kulturdenkmal. Der Denkmalschutz hatte überdies das gesamte Quartier im Blick, als er außerdem das ortsbildprägende Eck-Ensemble in der Hauptstraße mit dem ehemaligen Gasthaus "Zum Hirschen" als Zeugnis der Gaststättentradition und die bäuerliche Hofanlage im Steinbruchweg aus dem 19. Jahrhundert - heute übrigens ein Wohnhaus - erwähnte.

An anderer Stelle der Untersuchung wird von den deutlichen "städtebaulichen und funktionellen Mängeln" des Gebiets gesprochen. Erwähnt werden die starke Verkehrsbelastung entlang der Hauptstraße und der teilweise mangelhafte Ausbauzustand der Rathausstraße sowie des Steinbruchwegs. Mehr motorisierte Bewohner verbessern diese Situation nicht.

Der Technische Ausschuss tagte zum Thema zuletzt nicht-öffentlich. Das Ergebnis seiner Beratung, das dem Gemeinderat vorgelegt wird, ist nicht bekannt. Bekannt ist aber anderes: In der Hauptstraße wurde eine etwas über 100 Quadratmeter große Neubauwohnung angeboten - zu einer Kaltmiete von 1400 Euro.