Leimen. (pau) Freude über flächendeckenden und zukunftsorientierten Breitbandausbau: Einstimmig haben die Gemeinderäte die Stadtverwaltung beauftragt, mit der Deutschen Glasfaser Wholesale GmbH eine Kooperation abzuschließen. Denn Ziel müsse es heute sein, allen Bürgern und Unternehmen, den Anschluss an die gigabitfähige Glasfasertechnologie zu ermöglichen: "Insbesondere für den Mittelstand ist dies ein unbedingter Standortfaktor." Aber auch jeder Privathaushalt sollte über so eine Möglichkeit verfügen, heißt es in der Beschlussvorlage.

Zwar habe der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar "fibernet" Gauangelloch aktuell in die Prüfung und Planung für einen Anschluss ans Glasfasernetz aufgenommen. Aufgrund der engen personellen Kapazitäten sei jedoch nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt der Anschluss erfolgen kann. Eine Situation, die den dort lebenden Menschen das Arbeiten im Homeoffice mit parallelem Homeschooling fast unmöglich macht.

Zuletzt verlief der Breitbandausbau deutschlandweit schleppend. In Gauangelloch wurde das Gebiet westlich der Hauptstraße von der Deutschen Telekom im sogenannten Vectoring-Verfahren ausgebaut. Hier sind dank der Brückentechnologie nun bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich – östlich der Hauptstraße oft weniger als 16. "Dies ist nicht mehr zeitgemäß" betonte jetzt auch Oberbürgermeister Hans D. Reinwald, der begrüßte, dass durch die Deutsche Glasfaser für die Stadt keine Kosten anfallen werden.

Sie hat einen kompletten eigenwirtschaftlichen Ausbau der Bereiche Gauangelloch und Ochsenbach geplant. In Reilingen und Edingen-Neckarhausen ist das Unternehmen bereits in der Bauphase, in weiteren nahen Orten in der Vermarktung. Voraussetzung für einen Ausbau ist, dass sich im Rahmen der Nachfragebündelung mindestens 40 Prozent der Anschlussnehmer für einen Glasfaseranschluss entscheiden. Dafür wollen jetzt auch die Räte werben. Denn auch für Grundstückseigentümer soll laut Deutscher Glasfaser der Anschluss ohne separate Kosten erfolgen, sofern diese einen Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten abschließen.

Auf "fibernet" habe dies keine negativen Auswirkungen. "Sollte der Ausbau nicht zustande kommen, stünde der Zweckverband weiterhin als Rückfallebene für einen Ausbau zur Verfügung", heißt es in der Beschlussvorlage. Weiteres Plus: Die Leitungen stehen allen Wettbewerbern zur Verfügung – Bürger können nach der Zweijahresbindung frei wählen.