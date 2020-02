Von Peter Wiest

Eppelheim. Alle waren richtig gut drauf an diesem Abend. Die Jungs und Mädels vorne auf der Bühne rund um Bob Marley sowieso. Die kannte man ja gar nicht anders. Bei diesem Konzert am 16. Mai 1977 in der Rhein-Neckar-Halle war die Stimmung außergewöhnlich. Alle waren hin und weg, eingetaucht in eine andere Welt – im wahrsten Sinn des Wortes. Zum 75. Geburtstag der Reggae-Legende blickt die RNZ auf den Auftritt in Eppelheim zurück:

Fast hätte man meinen können, man befinde sich nicht in einer ollen Halle, sondern direkt am Karibik-Strand. "Reggae" lautete das Zauberwort. Und zwar in einer Zeit, in der die damals noch immer ziemlich neue Musik aus Jamaika dabei war, auch Europa endgültig zu erobern. Nach Eppelheim – in den 70er und auch noch 80er Jahren tatsächlich mit der Rhein-Neckar-Halle einer der angesagtesten Konzertplätze in ganz Deutschland – war dabei nicht irgendein Reggae-Sternchen gekommen. Auf seiner Tournee mit Stationen unter anderem in Brüssel, Paris und München kam in das frühere Maurerdorf jener Künstler, der mit als Erfinder dieser Musikrichtung galt und bis heute ihr glorreichster Vertreter ist: Kein Geringerer als Bob Marley stand mit der Band "The Wailers" auf der Bühne. Und er gab ein Konzert, das sich bald darauf als historisch herausstellen sollte.

Dabei fällt es heute den glücklichen Besuchern dieses Auftritts gar nicht so leicht, sich an Details zu erinnern. Denn in einer Zeit, in der praktisch bei jedem Rock- oder Pop-Auftritt noch dicke Rauchschwaden in der Luft hingen und oft mitten im Saal die Haschisch-Joints ausgepackt wurden, waren ohnehin viele Konzerte verhagelt. Ganz besonders natürlich, wenn jemand spielte, für den der Konsum von Marihuana einem religiösen Ritual glich.

Hier ein Ton-Mitschnitt des Konzerts samt Fotos:

In der Tat: Dicke Rauchschwaden füllten die Rhein-Neckar-Halle an diesem Abend. Selbst Nichtraucher mussten bloß ein paar Mal tief einatmen, um sich wenig später etwas benebelt zu fühlen. Mitgebracht hatten den Stoff, aus dem die Träume waren, nicht zuletzt auch zahlreiche Amerikaner – meist Soldaten –, die zum Konzert überwiegend zu Fuß aus dem nahe gelegenen Patrick Henry Village nach Eppelheim gekommen waren. Aber auch deutsche Fans hatten sich gut eingedeckt.

Musikalisch war es eine echte Offenbarung, was Marley bot – fast genau vier Jahre vor seinem viel zu frühen Tod am 11. Mai 1981. Der Blick auf die Liederliste des Konzerts zeigt, dass er mit den "Wailers" in Eppelheim schon damals drei oder vier der Hits spielte, die bis auf den heutigen Tag unvergessen sind. "I Shot the Sheriff" gab es da etwa, das Eric Clapton später zum Mega-Hit verwandeln sollte; ebenso das sozialkritische "Them Belly Full (But We Hungry)". Und natürlich "No Woman No Cry", das immer wieder fälschlicherweise mit "Kein Weib, kein Geschrei" übersetzt wurde – in wirklich ja aber "Oh nein, Frau, Du musst doch nicht weinen" heißt und ein ziemlich trauriges Lied ist. Ganz im Gegensatz zu "Get up, Stand up", auch längst ein Reggae-Dauerbrenner – bei dem es trotz aller Müdigkeit in der Halle keinen mehr auf seinem Platz hielt, es wurde wild und wüst getanzt.

"Exodus" war der letzte Song des Abends. Fast so, als sollte damit schon mal in die Zukunft geschaut werden. Denn Bob Marley wäre bestimmt gerne noch einmal nach Eppelheim gekommen – allein das Schicksal wollte es anders. Aber auch wenn er es nicht ganz schaffte, Eppelheim zur Reggae-Hochburg zu machen: Sein Auftritt dort ist unvergessen.

Bob Marley wäre heute 75 Jahre alt geworden - Der erste Superstar der Reggae-Musik hatte die Vision eines vereinten Afrika

Von Olaf Neumann

Er ist nur 36 Jahre alt geworden. Aber Bob Marleys Einfluss hatte die Wucht einer Kulturrevolution. Weltweit gilt er als eine der ganz großen Musikikonen und als einer der wichtigsten Kämpfer gegen den Rassismus neben Nelson Mandela und Martin Luther King. Bob Marley verfolgte Zeit seines Lebens die Vision eines vereinten Afrika. In den 1970ern war er einer der ersten Musiker, der die westliche Welt über die Lage des Schwarzen Kontinents aufklärte.

Robert "Bob" Nesta Marley kommt am 6. Februar 1945 in Rhoden Hall auf Jamaika zur Welt. Er ist zwar der Sohn eines britischen Offiziers, doch fühlt er sich in erster Linie seinen afrikanischen Wurzeln verbunden. Robert wächst bei der Mutter in bescheidenen Verhältnissen auf, treibt sich in den Armenvierteln von Kingston herum. Um nicht von den schulischen Einrichtungen des Gettos beeinflusst zu werden, in denen die Kinder zu Kriminellen heranwachsen, kommt der Zehnjährige in eine Privatschule. Robert wird zum Fan amerikanischer Rhythm & Blues-Musik. Bereits mit 16 Jahren bringt er die Debütsingle "Judge Not" heraus. Ein Jahr später trommelt er die bis heute aktiven Wailers zusammen. Deren erste Single "Simmer Down", eine Aufforderung an die Gangs im Getto, Ruhe zu bewahren, wird ein Hit.

Der Besuch von Haile Selassi Ras Tafari 1966 in Jamaika ist für Marley ein Erweckungserlebnis. Der äthiopische Kaiser ist der Begründer der Rastafari-Bewegung. Selassie gilt seinen Anhängern als die Wiederkehr Jesu Christi. Rastas haben sich zudem dem Kampf für die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung verschrieben. Bob Marley trägt jetzt lange Dreadlocks, entdeckt seine spirituelle Ader und ernährt sich vegetarisch. Marihuana ist ihm als Heilkraut und Meditationsmittel unverzichtbar.

Mit dem Wechsel zum Island-Label des Briten Chris Blackwell wendet sich 1973 das Blatt für Marley, dessen Musik eine Mischung aus westindischer Folklore, Rockabilly-Klängen und Afro-Beats mit Soul-Techniken ist. Blackwell bringt das erste Reggae-Album überhaupt auf den Weg: Bob Marley & The Wailers’ "Catch A Fire". Die poetischen Texte und die meditativen Rhythmen schlagen ein wie eine Bombe.

Blackwell vermittelt den Titel "Stir It Up" an den populären US-Sänger Johnny Nash, der daraus einen Pophit macht. "I Shot The Sheriff", eine andere markante Marley-Nummer, beschert Eric Clapton 1974 einen seiner größten Erfolge. Aufgemischt mit westlichen Popelementen, klingen die Kompositionen immer eingängiger und rhythmusbetonter.

Dank kämpferischer Songs wie "Get Up, Stand Up" eilt Marley gleichzeitig der Ruf eines modernen Propheten voraus. In scharfen Texten klagt der Sänger und Gitarrist Korruption, Arbeitslosigkeit, Apartheid und religiöse Unterdrückung an. Politischen Sprengstoff enthält das "Smile Jamaica"-Konzert inmitten des jamaikanischen Bürgerkriegs, so dass Bob Marley am 3. Dezember 1976 von mehreren Gewehrkugeln verletzt wird.

Zwei Jahre später vermittelt er auf offener Bühne zwischen den bis aufs Blut verfeindeten Politikern Michael Manley und Edward Seaga. Ungetrübt der Tatsache, dass Letztgenannter unter dem Verdacht steht, das Attentat auf Marley angezettelt zu haben. Für seinen beispiellosen Versöhnungsakt wird der Sänger mit der Friedensmedaille der Vereinten Nationen ausgezeichnet.

Im Rahmen der Unabhängigkeitsfeierlichkeiten des heutigen Simbabwe spielt Marley erstmals Konzerte in Afrika. Sein politischer Kampf findet ein jähes Ende, als er im Herbst 1980 schwer an Krebs erkrankt. Bob Marley stirbt am 11. Mai 1981 in einem Hospital in Miami. Vier Jahrzehnte später ist die Legende lebendiger denn je. Das ehemalige Wohnhaus in der Hope Kings Road 56 in Kingston ist ein hochfrequentiertes Museum.

Im Garten ruhen die sterblichen Überreste des Musikers in einem marmornen Mausoleum.