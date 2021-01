Von Christoph Moll

Neckarsteinach/Neckargemünd/Schönau. Zwischen Neckarsteinach und Neckargemünd sowie Schönau liegen nur wenige Kilometer. Bei den Corona-Regeln ist es aber teilweise eine Ewigkeit. Das zeigt die Regelung für Floristen. In Hessen dürfen Blumenhändler ihre Geschäfte öffnen, in Baden-Württemberg nicht.

Karina Zingale konnte es nicht glauben. Erst vor wenigen Tagen erfuhr die 51-Jährige, dass sie ihr Blumengeschäft "Pusteblume" im hessischen Neckarsteinach wieder öffnen darf. Und vor allem: Sie hätte es nie schließen müssen. Denn in Hessen gibt es eine bisher kaum bekannte Ausnahme für Floristen in der Corona-Verordnung (siehe "Hintergrund").

"Mitte Dezember hieß es, dass der Einzelhandel schließen muss", erinnert sich Zingale, die sich vor sechs Jahren mit ihrem Geschäft einen Kindheitstraum erfüllt hat. "Es hieß, dass auch ich zumachen muss, weil ich keine Lebensmittel verkaufe." Zwar bot sie die Lieferung und auch die Abholung von Blumen nach Vorbestellung an, die in Hessen – anders als in Baden-Württemberg – immer erlaubt war. Dennoch blieben zum Beispiel Weihnachtssterne übrig. "Ich habe einige in die Tonne werfen müssen, die ich im Laden verkauft hätte", bedauert sie. "Das war ärgerlich."

In Neckargemünd darf Sonja Ruhland ausschließlich Abholung anbieten. Foto: privat

Vor wenigen Tagen klingelte dann das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war ihre Kollegin aus Hirschhorn. Diese erzählte, dass sie wieder aufmachen darf, erinnert sich Zingale, die daraufhin bei Bürgermeister Herold Pfeifer nachfragte und tatsächlich grünes Licht bekam.

"Diese Ausnahme versteht niemand", meint Karina Zingale, die im badischen Schönau lebt. Sie fragt angesichts des Corona-Regelchaos zwischen Bundesländern: "Warum wird ein Unterschied zwischen Hessen und Baden-Württemberg gemacht?" Sie hat entschieden, wieder zu öffnen. Denn als Selbstständige müsse sie derzeit jede Chance nutzen: "Es geht ums Überleben", betont sie.

Auch Bürgermeister Herold Pfeifer kann die hessische Ausnahme nicht ganz nachvollziehen. "Es steht mir nicht zu, diese zu kritisieren", sagt er. "Es fällt mir aber schwer, eine Erklärung herzuleiten – das ist halt der Föderalismus." Er sieht aber in einer Öffnung unter Einhaltung der Hygienevorschriften kein Problem.

Hintergrund Die hessische Corona-Verordnung von Mitte Dezember hatte zunächst nur eine Ausnahme für Friedhofsgärtnereien vorgesehen. Kurz vor Weihnachten gab es allerdings eine Konkretisierung: "Der Blumenhandel ist aufgrund der generellen Schließung des Einzelhandels für den Publikumsverkehr zu schließen", teilte das Land Hessen mit. Die hessische Corona-Verordnung von Mitte Dezember hatte zunächst nur eine Ausnahme für Friedhofsgärtnereien vorgesehen. Kurz vor Weihnachten gab es allerdings eine Konkretisierung: "Der Blumenhandel ist aufgrund der generellen Schließung des Einzelhandels für den Publikumsverkehr zu schließen", teilte das Land Hessen mit. Aber: "Da bei Floristen die gestalterische Tätigkeit im Vordergrund steht, ist hier eine Öffnung für den Publikumsverkehr unter Einhaltung der Hygieneregelungen zulässig." Es wurde klargestellt, dass Verkaufsstellen für Schnitt- und Topfblumen sowie für Blumengestecke und Grabschmuck für den Publikumsverkehr öffnen dürfen. Dazu gehören demnach nicht nur Blumenläden und Blumenstände auch auf Wochenmärkten, sondern auch Gartenfachmärkte und Gärtnereien, soweit zulässige Sortimente überwiegen. So steht es auch in der jüngsten Corona-Verordnung vom 11. Januar. (cm)



Silvia Boxberger von "Florales und Mehr" im badischen Schönau ist wenig begeistert. Das erst vor anderthalb Jahren eröffnete Geschäft befand sich zuvor in Neckarsteinach und muss nun weiter bis mindestens Ende Januar geschlossen bleiben. "Wir würden auch gerne aufmachen", sagt Boxberger. "Das ist keine Chancengleichheit." Man dürfe nur die Abholung und Lieferung von Blumen anbieten. "Es bleibt uns nichts anderes übrig", sagt sie. "Wir müssen aber auch Miete und Fahrzeuge bezahlen." Zudem seien Mitarbeiter Kurzarbeit. Einige Kunden hätten in den vergangenen Wochen Bestellungen aufgegeben – obwohl dies am Telefon oft schwierig sei.

Auch Sonja Ruhland darf ihr Blumengeschäft "Florale Art und Design" im benachbarten badischen Neckargemünd nicht öffnen. Eigentlich wollte sie im Januar nicht arbeiten, nun aber bietet sie doch Abholung an. "Die Nachfrage ist groß", erzählt sie. "Viele Kunden wollen ihren Lieben etwas zukommen lassen."

In Neckarsteinach muss Karina Zingale strenge Hygienevorschriften einhalten. Spuckschutz, Abstandshinweise und Desinfektionsmittel seien aber schon lange vorhanden. Maximal drei Personen dürfen den Laden betreten. Zudem bietet Zingale nur fertige Sträuße an, um die zeitaufwendige Auswahl zu vermeiden.

Bevor sie ihre "Pusteblume" Ende der vergangenen Woche wieder öffnen konnte, musste sie wieder ihr Sortiment auffüllen. Was gar nicht so einfach war, denn die Auswahl auf dem Großmarkt ist derzeit eingeschränkt. Die Kunden seien dankbar, dass sie wieder öffne. "Das Telefon klingelt heiß", sagt sie. Ob nun viele Kunden aus dem Badischen kommen? Erste Anfragen aus Neckargemünd habe sie bereits erhalten ...