Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Letzte Arbeiten im Innern werden verrichtet, bald auch die Außenflächen gestaltet: Das Bauprojekt am Raiffeisenplatz neigt sich dem Ende zu. Im Herzen Dossenheims, das als teuerstes Pflaster rund um Heidelberg gilt, sind ab Sommer 39 Wohnungen, drei Reihenhäuser und eine Arztpraxis zu beziehen. Die RNZ gibt einen Überblick über die größte Baustelle der Gemeinde.

Planung und Bau

"Ein zuasphaltierter Platz im Ortskern ist doch eher unüblich" – so bringt es Martin Klee, Leiter des Immobilienmanagements bei der Heidelberger Volksbank, auf den Punkt. Den Architekten und seine Kollegen beschäftigte bereits vor rund zehn Jahren der Gedanke, den als Parkplatz genutzten Raiffeisenplatz schräg gegenüber der Bankfiliale mit Wohnhäusern zu bebauen. Konkret in die Planungen ging es dann Ende 2016, als die Schließung des direkt angrenzenden Möbelhaus Kirsch anstand und dieses Areal ins Projekt mit aufgenommen wurde. Nach mehreren Absprachen und Abstimmungen im Gemeinderat folgte im Sommer 2020 die Baugenehmigung, im September der Baubeginn – und gleich der erste Schreck: Auf der Großbaustelle lösten Arbeiter bei Bohrarbeiten einen Bombenalarm aus. Letzten Endes war es eine beschädigte Stromleitung und nicht wie zunächst befürchtet eine Weltkriegsbombe, die qualmte und für Gasgeruch sorgte. Über Weihnachten wurde das Baufeld dann mit Wasser aus der beschädigten Verdolung des Mühlbachs geflutet, der dort unterirdisch durch Dossenheim verläuft. Abgesehen davon verliefen die Bauarbeiten nach Plan, das Projekt wird mit nur zwei Monaten Verzug Ende Juli abgeschlossen – nicht nur in aufregenden Zeiten wie diesen eine Seltenheit.

Wohnungen und Architektur

Auf dem Raiffeisenplatz an der Richard-Wagner-Straße sind insgesamt 16 Wohnungen entstanden: in zwei Mehrfamilienhäusern mit Energiestandard KfW 55 – dessen Primärenergiebedarf also 55 Prozent des Referenzhauses beträgt. Das Spektrum reicht "von eher kleinen Wohnungen mit zwei Zimmern und 55 Quadratmetern bis zu Penthouse-Wohnungen mit vier Zimmern und 110 Quadratmetern", so Klee. An dem angrenzenden Areal in Richtung Beethovenstraße hat die Volksbank in Bauherrengemeinschaft mit der Familie Kirsch weitere 23 Wohnungen mit einem bis vier Zimmern, drei Reihenhäuser sowie eine Arztpraxis realisiert. Klee betont die "hochwertige Architektur, die in den Ortskern reinpasst." Die verschieden geneigten Satteldächer fügen sich nahtlos in die Umgebung ein und sollen für einen "modernen und gleichzeitig traditionellen Anstrich sorgen. Was die Ausgestaltung der Wohnungen angeht, so spricht der Architekt von einem "gehobenen Standard, der den Leuten Freude macht". Sie seien durch einen offener Grundriss und große Wohnküchen gekennzeichnet.

Lage und Umgebung

OEG-Bahnhof, Nahversorger, Ortszentrum mit Restaurants, Geschäften und Rathaus: All das ist vom Raiffeisenplatz unter fünf Minuten zu Fuß zu erreichen. Aber nicht nur "die Lage mittendrin in Dossenheim" sieht Martin Klee als Vorteil: "Mit der Bahn oder über die B 3 ist die Anbindung nach Heidelberg ins Stadtzentrum fast höher zu bewerten als in den südlichen Stadtteilen wie etwa Rohrbach." Woran es in unmittelbarer Umgebung der Neubauten dagegen noch fehlt, sind Grünflächen. "Alle Flächen außerhalb der Häuser werden bepflanzt" verspricht Klee – mit Ausnahme der elf öffentlichen Parkplätze, die am Areal entstehen. Sie wurden im Auftrag der Gemeinde gebaut und über das Sanierungsgebiet Ortsmitte über Landesmittel abgewickelt, so der Verlust der zuvor 55 Parkplätze etwas kompensiert. Für die künftigen Bewohner stehen 45 Stellplätze in zwei Tiefgaragen zur Verfügung. Über dieser werden Rasenfläche und Büsche angelegt, ansonsten auch einige Bäume gepflanzt, wie Klee betont.

Preise und Mieter

Was die Kosten für die aktuell größte Dossenheimer Baustelle angeht, so spricht Immobilienmanager Klee von einem Volumen von insgesamt rund 14 Millionen Euro samt Abriss. "Alles sind und bleiben Mietwohnungen, nichts wird verkauft", betont der Volksbank-Mitarbeiter. Was die Mietkosten angeht, verweist Klee auf die einschlägigen Portale.

Bei den aktuellen Wohnungsangeboten sind dort etwa vier Zimmer mit 104 Quadratmetern für 1493 kalt oder 1893 warm zu finden, oder aber für eine Maisonettewohnung mit drei Zimmern und 87 Quadratmetern 1445 Kalt- und 1771 Euro Warmmiete – also zwischen 14,4 und 16,5 Kaltmiete pro Quadratmeter. Damit liegt sie für einen Neubau erwartungsgemäß über den 11,50 Euro Durchschnittswert für Dossenheim. Für Mieten im Zentrum des Ortes weist der Preisatlas des Immobilienmaklers "Homeday" 13 Euro pro Quadratmeter aus.