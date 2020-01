Die Ruine Schauenburg liegt nordöstlich der Gemeinde Dossenheim in rund 275 Metern Höhe auf dem Ölberg. Sie gilt als beliebtes Ausflugsziel in der Region rund um Heidelberg. Erstmals erwähnt wurde sie 1130. 1460 wurde sie nach mehreren Tagen Belagerung von Kurfürst Friedrich I geschleift. Fortan diente das Gelände als Steinbruch, ehe dessen Betrieb in den 1920er Jahren stillgelegt

