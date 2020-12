Haus 1 des Anna-Scherer-Hauses in Bammental war bisher nicht betroffen. Foto: Alex

Bammental/Leimen. (cm/lesa) Es schien so, als hätte das Anna-Scherer-Haus in Bammental das Schlimmste hinter sich. Doch nur wenige Wochen nach dem großen Corona-Ausbruch in Haus 2 der Einrichtung mit 36 infizierten Bewohnern und mehreren Todesfällen, scheint das Virus nun zurück zu sein – und zwar im zuletzt nicht betroffenen Haus 1.

"Es gibt noch keine klare Lage", teilte Jörn Fuchs, Geschäftsführer des Betreibers "Paritätische Sozialdienste" am Montag auf RNZ-Anfrage mit. "Es gibt zwei positiv getestete Mitarbeiter im Haus 1 sowie elf Bewohner mit möglichen Symptomen." Teilweise seien bereits PCR-Tests vorgenommen worden. Ergebnisse lagen aber noch nicht vor. Am Dienstag sollen vom Gesundheitsamt weitere Bewohner getestet werden.

Dessen Sprecherin Silke Hartmann bestätigte, dass der Behörde vom Heim zehn symptomatische Bewohner und ein positiver Schnelltest gemeldet wurden. In dem betroffenen Bereich werde es eine sogenannte Flächentestung geben.

Im Leimener Dr.-Ulla-Schirmer-Haus liegt die Zahl der infizierten Bewohner nach dem Wochenende wie gehabt bei acht. Zudem gelten zwei Mitarbeiter des Seniorenheims, in dem insgesamt 124 Menschen leben, als infiziert. "Die Situation ist unverändert", sagte Alexandra Heizereder, Sprecherin der Evangelischen Heimstiftung, auf RNZ-Anfrage. Wie berichtet, ist das Virus vergangene Woche in einem Wohnbereich der Einrichtung ausgebrochen. Alle 15 Bewohner dieses Bereichs befinden sich seither in Quarantäne, einer der positiv Getesteten liegt nach Auskunft von Heizereder im Krankenhaus.