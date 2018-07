Bammental. (bmi) Ein Julimorgen an der Baustelle der Kreisstraße 4160 im Abschnitt der Industriestraße. Der Verkehr fließt seit Anfang März nur noch in Richtung Neckargemünd. Wer in die andere Richtung durch die Elsenztalgemeinde will, kommt durch die Hauptstraße durch, sofern das Fahrzeug maximal 7,5 Tonnen wiegt und nicht höher als 3,10 Meter ist. Der Schwerlastverkehr wird großräumig über Mauer, Schatthausen und Gauangelloch umgeleitet - zumindest in der Theorie.

In der Praxis sieht es anders aus. Wieder und wieder stranden Schwerlaster aus Richtung Neckargemünd kommend vor der Absperrung in Höhe der Friedensbrücke - und kommen von dort aus nicht mehr weiter. Täglich. Trotz Verbots. Und klarer Umleitungsstrecke.

So auch an diesem Morgen. Binnen einer Viertelstunde sind es gleich drei Brummifahrer, die den ausgeschriebenen Umweg ins Industriegebiet nicht nehmen wollen. Zwei Laster aus der Metropolregion und einer aus Bulgarien suchen ihr Glück auf der für sie gesperrten K4160 - und finden es nicht.

Über die Friedensbrücke geht es nicht, weil diese für Fahrzeuge über zwölf Tonnen Gewicht gesperrt ist. Stattdessen müssen sie aufwendig rangieren oder im Rückwärtsgang bis zum Pendlerparkplatz zurück. Das sorgt für Stau auf der Straße, Wut bei den Pendlern und Unverständnis bei der Gemeindeverwaltung. "Es gibt leider immer noch einige Unbelehrbare", sagt Holger Karl auf RNZ-Nachfrage.

Der Bürgermeister weiß aber auch: "Wir spüren die Baustelle in Lingental." Seit Anfang Juni ist die Landesstraße L600 zwischen Leimen und Gaiberg gesperrt ist, - und es rollt dadurch deutlich weniger Durchgangsverkehr durch Bammental. Positiv für die Bewohner, unschön für die Pendler in der Elsenztalgemeinde, die ins Rheintal wollen.

"Die L600 nimmt viel Druck aus Bammental heraus", sagt auch Bauamtsleiter Oliver Busch. Der Bauamtsleiter bestätigt aber ebenso, dass immer noch täglich Laster aus Richtung Neckargemünd - und damit illegal - durch die Industriestraße fahren wollen. Busch lobt die Polizei: "Sie ist mehrfach bei uns vor Ort und sehr präsent." Aber dennoch wird das LKW-Thema so lange bleiben wie die Baustelle selbst - und die verzögert sich.