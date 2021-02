Bammental. (bmi) Die Plakate hängen bereits, die Veranstaltungen – zumindest im digitalen Format – häufen sich, der Wahlkampf nimmt an Fahrt auf für die Landtagswahlen am Sonntag, 14. März. Dass die Wahlen Corona-bedingt ganz besondere sind, wurde am Donnerstagabend auch im Gemeinderat deutlich. "Was schätzen Sie, wie viele Anträge auf Briefwahl bei uns nach vier Tagen eingegangen sind", fragte Bürgermeister Holger Karl in die Runde. Er nahm die Antwort vorweg: "Stand heute 650" – dabei sind die Bescheide erst am Samstag in die Haushalte geflattert.

Knapp 4800 Bammentaler sind wahlberechtigt, wie Martha Kedzior vom Hauptamt berichtete. "Bei den letzten Wahlen lag der Anteil bei uns im Ort unter oder maximal um etwa 1000 Briefwähler", sagte Karl. Die aktuelle Nachfrage zeige schon jetzt, dass diese Marke bisher deutlich übertreffen werde. Schließlich kann man die Unterlagen noch bis spätestens Freitag, 12. März, bei der Gemeinde einfordern und beantragen.

Die Corona-Pandemie hinterlässt also auch hier gewaltige Spuren. "Werden wir mit unseren Wahlbezirken zu Rande kommen", wollte Anette Rehfuss (Grüne) wissen. "Wir sind darauf vorbereitet", versicherte Karl. Im Vorfeld der Wahl habe man rechtzeitig die Wahlbezirke neu aufgeteilt, berichtet der Rathauschef auf RNZ-Nachfrage. Statt zuvor sechs Urnenwahlbezirken gebe es nun nur noch vier; die Wahlorte am Regenbogenkindergarten, Gymnasium, Rathaus und im Gemeindezentrum bleiben aber allesamt erhalten. Dafür kommt nun ein dritter Briefwahlbezirk zu den bisherigen zwei hinzu.

Anders als in anderen Kommunen sieht es auch bei den Wahlhelfern gut aus. "Wir haben alle Stellen besetzt und mussten auch keine Werbung dafür machen", betonte Karl am Freitag.