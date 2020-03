Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Eigentlich wollte der Technische Ausschuss sich in seiner letzten Sitzung vor der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie vorerst bis zum 19. April mit dem Fahrplan für die Sanierung für das Waldschwimmbad beschäftigen. Das Thema wurde aber wegen der derzeitigen Extremsituation, die auch die Rathäuser belastet, von der Tagesordnung genommen. Überhaupt hatte man sich nur deshalb dazu durchgerungen, die Bauausschusssitzung durchzuführen, um den Einwohnern entgegenzukommen, die auf eine schnelle Bearbeitung ihres Bauantrags hoffen.

In Sachen Waldschwimmbad wäre eigentlich ein externer Experte zu Wort gekommen, der bevor man in die Sanierung einsteigt, erst einmal die beliebte Bammentaler Einrichtung begutachtete. Sanierungsbedarf besteht mittelfristig für den Eingangs- sowie den gesamten Umkleide- und Sanitärbereich, auch wenn dieser in den vergangenen Jahren immer wieder durch engagiertes ehrenamtliches Eingreifen, Reparieren und Verbessern auf Vordermann gebracht wurde. Längst ist besagter Personenkreis aber in die Jahre gekommen und kann das Waldschwimmbad nicht mehr so tatkräftig wie bisher mit seiner "Manpower" unterstützen.

Im Gemeindeentwicklungsplan ist die Sanierungsbedürftigkeit des Waldschwimmbads, die in den kommenden drei bis fünf Jahren gestemmt werden soll, festgehalten. Was dabei alles auf die Gemeinde zukommt, welche Ideen und Möglichkeiten sich auch in Sachen Schwimmbadtechnik anbieten, auch um die Kostenentwicklung im Blick zu behalten, das wird zu gegebener Zeit Aufgabe des Experten sein und dazu wird er dann im Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr gehört werden. Bei den Bauanträgen wurde fast in allen Fällen das Einvernehmen erteilt, ob es um den Neubau eines Einfamilienhauses, einer Doppelhaushälfte, um Um- und Anbau, um den Neubau von Terrassenflächen und Stützmauern, die Errichtung einer Garage, einer Einfriedung oder eines Carports mit Photovoltaik ging.

Auf dem Grundstück in der Industriestraße 57 werden 14 Stellplätze für Mitarbeiter entstehen, auch dazu gab der Ausschuss seine Zustimmung.

Einzig kontrovers im Ausschuss wurde die Bauvoranfrage für den Neubau von fünf Reihenhäusern auf dem Grundstück Im Grund 22 gesehen. Es handelt sich dabei um die geplante Bebauung der Freifläche gegenüber der ehemaligen Gärtnerei Müller, gleich zu Straßenbeginn gelegen. Da es für diesen Bereich keinen Bebauungsplan gibt, hatte der Ausschuss zu beurteilen, ob sich diese Maßnahme nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches in Art und Maß in die Eigenart der Umgebungsbebauung einfügt. Da sich in diesem Bereich hauptsächlich Einfamilienhäuser und Doppelhäuser befinden, wurde die Bauvoranfrage abgelehnt.

Grundsätzlich befürwortet man aber durchaus die verdichtete Bebauung im Innerortbereich. Diese Nachverdichtung will man – nach der Coronapause– mit entsprechenden Festlegungen in einem Bebauungsplan verankern, der für diesen Bereich aufgestellt werden soll.