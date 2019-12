Bammental. (bmi) Der Weihnachtsfrieden scheint in der Elsenztalgemeinde ein ganz besonders hoch geschätztes Gut zu sein. Und freie Fahrt durch den Ort scheint dabei ein wichtiger Bestandteil zu sein. Denn wie im vergangenen Jahr auch wird eine wichtige Baumaßnahme so aufbereitet, dass für die Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel keine Verkehrsbehinderungen mehr vorliegen.

So laufen diese Woche die Restarbeiten an der Elsenzbrücke in der Hauptstraße, wie Bauamtsleiter Oliver Busch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verkündete. Die Fahrbahn auf der westlichen Seite des Bauwerks wurde wiederhergestellt und soweit fahrtüchtig gemacht. Am Montag wurde das Geländer am Gehweg angebracht, am Dienstag war die Asphaltschicht auf der Autospur dran, heute folgen letzte kleinere Aufräumarbeiten. Ab dem morgigen Donnerstag herrsche dann wieder freie Fahrt in beide Richtungen, wie Oliver Busch auf RNZ-Nachfrage am Dienstagnachmittag versicherte. Vorbei ist dann also die rund viermonatige halbseitige Sperrung der Brücke, bei der der Verkehr über eine Ampel geregelt wurde. Zumindest vorerst.

Schon 2018 hatte es einen ähnlichen "Weihnachtsfrieden" in Bammental gegeben. Damals waren die Arbeiten an der Kreisstraße K 4160 unter anderem durch einen Baustopp in Verzug geraten. Über Weihnachten wurde die Straße dann nach langer Sperrung provisorisch in beiden Richtungen freigegeben. Nach der Winterpause gingen die Arbeiten dann weiter.

Genauso wird es nun auch mit der Elsenzbrücke gehandhabt. Je nach Witterung – spätestens im Februar – werden die Arbeiten wieder aufgenommen. Dann ist der östliche Teil der Brücke dran, und dann kommt auch die einseitige Sperrung der Fahrbahn mit Ampelregelung zurück. Das Geländer wird eingehaust, abgestrahlt und deinstalliert, die Fahrbahn abgetragen, ausgebessert und neu verlegt. "Alles, was wir auf der anderen Seite schon erlebt haben, nur schneller", hofft Busch, dass im Frühjahr das Wetter mitspielt. Ende April, Anfang Mai soll die Ertüchtigung der Elsenzbrücke abgeschlossen sein – dann endgültig.