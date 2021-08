Bammental. (bmi) Es ist der Moment, auf den viele Pendler, Lasterfahrer und Anwohner des betroffenen Wohngebiets lange gewartet haben: Am Montag, 16. August, soll die Umleitung in der Bammentaler Ortsdurchfahrt Geschichte und die Kreisstraße K4160 wieder voll passierbar sein. Dies bestätigte Bammentals Bauamtsleiter Oliver Busch auf RNZ-Nachfrage. "Wir sind fast fertig, ab Montag tritt die Umleitung außer Kraft", verspricht er. Bei der mittlerweile seit knapp drei Jahren andauernden – statt einst geplanten 15 Monaten – Großbaustelle seien nur noch Restarbeiten zu erledigen. Der neu entstandene Kreisel am Ortsausgang nach Gauangelloch sei zu 75 Prozent asphaltiert, sodass er bereits in eine Richtung befahr ist. "Hier wird der Verkehr zunächst per Ampel geregelt", so Busch. Bis Anfang September soll dann auch die Einfahrt in die Langheckenstraße und dann die gesamte Baustelle fertig werden.