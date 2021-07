Am ehemalige Möbelparadies an der B 45 wurden die Grundlagen für eine Postverteilstation geschaffen. Foto: Alex

Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Gleich drei Bebauungspläne brachte der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung im Multifunktionsgebäude soweit auf den Weg, dass im Fall des Gewerbeparks Bammental an der Bundesstraße B45 der Satzungsbeschluss erfolgte und der Bebauungsplan damit rechtskräftig ist. Das Verfahren bei den Bebauungsplänen "Hofäcker und "Fischersberg" ist soweit gediehen, dass die Planentwürfe und die damit verbundenen örtlichen Bauvorschriften vom 19. Juli bis 20. August in die Offenlage gehen können. In diesem Zeitraum haben neben den zuständigen Behörden auch Einwohner die Möglichkeit, Bedenken und Anregungen vorzubringen.

> Gewerbepark B45: Die im Zuge der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan Gewerbepark B45 stellte Melanie Steiner vom Ingenieurbüro IFK Mosbach dem Gemeinderat vor und fasste die Ergebnisse zusammen. Grundsätzlich wurden zu dem eng umgrenzten Gewerbepark, der das Bestandsgebäude des früheren Möbelparadieses sowie den asphaltierten Bereich umfasst, keine Bedenken geäußert. Vielmehr wurden vom Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises, von der Unteren Naturschutzbehörde, vom Wasserrechtsamt und vom Straßenverkehrsamt einige wenige Vorschläge unterbreitet, die in den Bebauungsplan einflossen, wie etwa eine Heckenpflanzung im östlichen und südöstlichen Bereich vorzunehmen. Damit hat der Gemeinderat die Grundlage für die geplante Teilnutzung durch die Deutsche Post geschaffen. Diese möchte als Mieter hier für die Gemeinden Neckargemünd, Wiesenbach, Bammental, Gaiberg und Mauer eine Verbundzustellung auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern aufbauen. Mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan und der Nutzungsänderung – bislang war nur der Möbelverkauf für diesen Standort vorgesehen – kann nun auch das baurechtliche Verfahren seinen Gang nehmen. Der Satzungsbeschluss zum Gewerbepark erfolgte einstimmig.

> Veraltete Ortsbaupläne: Diskussionsbedarf gab es zu den Bebauungsplänen "Hofäcker" und "Fischersberg". Dabei zeichnete sich kein einheitliches Meinungsbild ab. Ähnlich wie schon beim Bebauungsplan "Heldenberg" zielt das Verfahren darauf ab, bestehende Ortsbaupläne aus den 1930er beziehungsweise 1950er Jahren an die heutigen Vorgaben und Vorstellungen von Gebietsentwicklung anzupassen. Da die damaligen Regelungen teilweise nicht mehr den heutigen Mindestanforderungen an eine gemeindliche Satzung entsprechen, müssten die Bereiche ohne rechtskräftigen Bebauungsplan wie unbeplante Innenbereiche nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches behandelt und bewertet werden. Bei beiden Gebieten handelt es sich um gewachsene Wohnbereiche mit zumeist zweigeschossiger Wohnbebauung.

> Hofäcker: Mit der Überarbeitung der Bebauungspläne, die Gemeinderat und Verwaltung schon vor einiger Zeit angestoßen haben, war das Planungsbüro Piske betraut worden. Ulrich Villinger vom Planungsbüro legte die Zielsetzung für den Bebauungsplan "Hofäcker" dar. Das Plangebiet umfasst den Bereich entlang der Lilienstraße, der Blumenstraße, der Rosenstraße, der Fliederstraße und der Hofäckerstraße sowie einem Teilabschnitt entlang der Oberdorfstraße. Bei dem Plangebiet handelt es um eine bereits vollständig erschlossene und bis auf sehr wenige Baulücken durchgehend bebaute Wohnbaufläche.

> Fischerberg: Der Geltungsbereich des Bebauungsplans "Fischersberg" betrifft die Grundstücke der Straßen "Fischersberg" und "Im Grund" sowie entlang der Waldstraße. Hier folgte der Gemeinderat dem Grünen-Antrag, die Dachausrichtung bei Neubauten so zu wählen, dass Photovoltaikanlagen installiert werden können.

> Zielsetzung: Wie auch mit dem Bebauungsplan "Hofäcker" soll durch die Festlegungen eine bauliche Weiterentwicklung sowie die bedarfsgerechte Ergänzung oder der Ersatz einzelner Gebäude eingeräumt werden – bei möglichst gleichzeitigem Erhalt des geordneten und harmonischen Siedlungsbildes. Damit würde erreicht, dass mehr Wohnraum auf gleicher Fläche entstehen kann; auch eine bauliche Nachverdichtung könnte erfolgen. Wie weit das allerdings gehen soll, darüber gingen die Meinungen auseinander. Mehrheitlich setzten sich die Stimmen durch, die davor warnten, einen zu großen Spielraum zu lassen, etwa durch Erhöhung der Grundflächenzahl. Denn unter Umständen könnten findige Investoren dies ausnutzen und größere Mehrfamilienhäuser entstehen lassen. Das wäre eine Entwicklung, die man sich für die Wohngebiete nicht wünscht. So hielt die Mehrheit an den von Villinger vorgetragenen Festlegungen fest. Teilungen bei großen Grundstücken wären jedoch grundsätzlich mit den Bebauungsplan möglich.