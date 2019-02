Bammental. (pol/van) Zu einem Angriff auf einen Elfjährigen am vergangenen Freitag sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Beamten berichten, soll der Junge an der Bushaltestelle in der Hauptstraße beim Einsteigen in den Bus der Linie 737 gegen 12.30 Uhr von anderen Kindern an einem Mann vorbeigeschubst worden sein. Dieser packte den Jungen an der Jacke, zerrte ihn wieder nach draußen und warf ihn schließlich auf den Boden. Außerdem beschimpfte er den Elfjährigen. Das Kind verletzte sich bei dem Sturz. Offenbar kam keiner der Passanten, die den Vorfall beobachteten, zur Hilfe.

Das Opfer beschrieb den Mann wie folgt: etwa 1,60 Meter groß, schlank mit schmalem Gesicht, grau-weiße Haare. Hinweise gehen an das Polizeirevier Neckargemünd, Telefon 06223/9254-0.