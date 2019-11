Bammental/Wiesenbach/Mauer. (lew) „Wir gehen davon aus, dass im Laufe des Tages die Freigabe erteilt wird.“ So äußerte sich Rosa Flaig, Sprecherin des Regierungspräsidiums in Karlsruhe, am Dienstag auf die Frage, ob und wann die Vollsperrung des Krähbuckels an der B45 zwischen Wiesenbach und Mauer am heutigen Mittwoch aufgehoben wird.

Wie berichtet hätte die zweiwöchige Vollsperrung eigentlich bereits am vergangenen Wochenende enden sollen. Fehler bei der Ausschilderung der Umleitung und Mehrarbeiten an den Leitplanken hatten den Zeitplan jedoch in Verzug gebracht. Zuletzt wurden Arbeiten an den Schutzeinrichtungen in der Fahrbahnmitte und am Fahrbahnrand durchgeführt. Bis zum gestrigen Dienstag hätte auch die Fahrbahnmarkierung abgeschlossen sein sollen. Dies ist aber, so Flaig, „witterungsbedingt erst im Laufe des Mittwochvormittags möglich“. Pendler müssten morgens also definitiv noch auf die Umleitungsstrecke, für den Feierabendverkehr könnte es aber schon besser aussehen.