Bammental. (lew) Vorfälle dieser Art gab es in jüngerer Vergangenheit im erweiterten Heidelberger Umland häufiger: Wieder hetzte ein Hund ein Reh, bekam es kurz zu fassen und verletzte es, bevor das Tier die Flucht ergreifen konnte. Der neueste Vorfall hat sich laut Polizei am Sonntag gegen 18 Uhr in der Waldstraße am Waldrand in Bammental zugetragen. Und doch war dieses Mal ein entscheidendes Detail anders als bei den anderen Vorfällen. Die 42-jährige Halterin hatte ihren Hund, einen Shepherd-Mischling, nämlich eigentlich korrekt an der Leine geführt, wie Polizeisprecher Stefan Wilhelm auf Nachfrage erklärte. Jedoch sei der 42-Jährigen der schneeglatte Waldboden zum Verhängnis geworden.

Als der Hund die Witterung des Rehs aufgenommen und an der Leine gezogen habe, sei die Frau gestürzt und ihr sei die Leine entglitten. Wie schwer das Reh bei der anschließenden Attacke verletzt wurde, ist dem Polizeisprecher zufolge "unklar". Aus Sicht der Polizei könne der Halterin des Hundes allerdings kein Fehlverhalten vorgeworfen werden. Dennoch ruft die Polizei alle, die mit ihrem Vierbeiner im Wald unterwegs sind, dazu auf, "stets wachsam" zu sein.