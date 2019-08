Bammental. (bmi) In der Hauptstraße ging am Freitagmittag eine Weile lang nichts mehr. Im Ortszentrum der Elsenztalgemeinde ist gegen 12.20 Uhr ein Feuer an einem ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher berichtet, waren Holzscheite nahe der Hütte in Brand geraten. Schnell griffen die Flammen auch auf das Dach des Gartenhauses über.

Den Einsatzkräften der Feuerwehren aus Bammental und Wiesenbach gelang es, den Brand bis etwa 13.15 Uhr in den Griff zu bekommen. Die Einsatzwagen blockierten während der Löschung die ohnehin schon enge Hauptstraße und sorgten für ein "kleines Verkehrschaos", wie ein Polizeisprecher berichtete.

Der Stau löste sich gegen 13.30 Uhr wieder auf. Das Dach der Hütte wurde in Mitleidenschaft gezogen, die Hütte selbst blieb vom Feuer verschont. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 1500 Euro.