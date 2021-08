Bammental/Heidelberg. (luw) Nach dem Brand des Hochhauses in der Bammentaler Johann-Sebastian-Bach-Straße Mitte Juni ist das Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingestellt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Heidelberg jetzt auf Nachfrage der RNZ mit. Demnach geht man weiter von einer glimmenden Zigarette als Brandursache aus. Weil als möglicher Angeklagter ein Bewohner der durch das Feuer zerstörten Wohnung ermittelt worden sei, müsse dieser aber keine juristischen Folgen befürchten.

Der auf einem Balkon im fünften Stock des Gebäudes ausgebrochene Brand hatte bekanntlich einen Großeinsatz ausgelöst, bei dem rund 100 Feuerwehrleute vor Ort waren. Drei von ihnen sowie drei weitere Bewohner wurden damals verletzt, ein mindestens fünfstelliger Sachschaden entstand. Bereits Anfang August hatte die Polizei wie berichtet erklärt, dass man eine "unachtsam gelöschte" Zigarette als Ursache des Brandes vermute.

Nun ist die strafrechtliche Akte dieses Falls endgültig geschlossen: "Es war nicht mehr als ein unachtsamer Umgang, deswegen haben wir in Absprache mit dem Amtsgericht das Verfahren gegen den Bewohner wegen fahrlässiger Brandstiftung eingestellt", erklärte Oberstaatsanwalt Florian Pistor. Dabei liege Paragraf 60 des Strafgesetzbuches zugrunde: "Das Gericht sieht von einer Strafe ab, wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind, dass die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre." Übersetzt sei der betroffene Mann, der die Zigarette mutmaßlich unachtsam weggeworfen habe, mit den Schäden durch den Brand sozusagen "genug gestraft".

So sei die Unschuldsvermutung in diesem Fall "nicht widerlegt", so Pistor: "Und wenn es so wie vermutet geschehen ist, sehen wir dennoch von einer Anklage ab." Der Oberstaatsanwalt erklärte, dass dieser Paragraf 60 insgesamt "relativ selten" angewandt werde, "sehr häufig" wiederum bei Fällen der fahrlässigen Brandstiftung.