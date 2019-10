Von Benjamin Miltner

Bammental. Meistens kommt es eben doch ganz anders, als man denkt. Diese Binsenweisheit gilt für das Leben - und noch viel mehr für Baustellen. Bammentals Bauamtsleiter Oliver Busch kennt sich damit bestens aus, schließlich folgt in der Elsenztalgemeinde gerade ein Großprojekt auf das andere. Aktuell wird die Elsenzbrücke in der Hauptstraße erneuert. Gestartet Mitte August war hier eigentlich das Ziel, zum Jahresende fertig zu sein. Eigentlich. "Wir werden es vor Weihnachten nicht mehr ganz schaffen", erklärte Busch nun in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats. Unter anderem habe die Baustelle später begonnen als geplant, zudem hätten Probleme bei der Erneuerung des Geländers "zwei, drei Wochen Zeit gekostet".

Die Brücke ist halbseitig gesperrt, der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. Aktuell wird die Fahrbahn auf der westlichen Seite des Bauwerks wiederhergestellt. Diese Asphaltarbeiten sollen laut Busch Mitte, Ende November abgeschlossen sein. "Dann ist die Überlegung, ob wir die andere Seite direkt anschließen oder eine Pause machen", band Busch die Gemeinderäte in die Überlegungen mit ein. Wobei er unter "Pause" Folgendes verstand: Die einseitige Sperrung der Brücke wird bis Weihnachten aufgelöst, der Verkehrsfluss wiederhergestellt und trotzdem weitergearbeitet. "In dieser Zeit erledigen wir dann Dinge, die wir tun können, ohne den Verkehr einzuschränken", so Busch auf RNZ-Nachfrage. So werde etwa das Geländer auf der zweiten Brückenseite erneuert, mit bleihaltiger Farbe gestrichen und sandgestrahlt, wofür auch ein Hängegerüst benötigt werde.

Der große Vorteil dieser Lösung: In der Advents- und Weihnachtszeit und auch über die auf dem Bau übliche Winterpause zwischen den Jahren gibt es keine Verkehrsbehinderungen. Die einseitige Sperrung würde erst - wenn es das Wetter zulässt - Mitte Januar wieder eingerichtet werden. "Ich würde dieses Vorgehen sehr begrüßen, um unser Gewerbe in der Hauptstraße zu schützen", meinte Clemens Deibert (UWB). Seine Bedingung war, dass dadurch keine nennenswerte weitere Verzögerung entstehe - Busch versprach es. Ziel ist es nun, die Arbeiten an der Brücke im Frühjahr abzuschließen, ehe mit dem zweiten Abschnitt der Sanierung der Reilsheimer Straße von der dortigen Brücke über die Elsenz bis zum Ortsausgang Richtung Gauangelloch das nächste Großprojekt ansteht.