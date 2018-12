Von Benjamin Miltner

Bammental. Oliver Busch hatte es eilig. Weil die Weihnachtsfeier des Gemeinderats anstand und die letzte Sitzung des Gremiums für 2018 weit länger dauerte als angenommen, glich sein Baubericht für das zweite Halbjahr einem Parforceritt. Der Vortrag taugte als Sinnbild für die Entwicklung bei der Sanierung der Kreisstraße K4160. Denn auch auf der größten Baustelle im Ort geht es nach großer Verspätung nun schneller voran als geplant. Ergebnis: Spätestens am kommenden Freitag, 21. Dezember, kann der Verkehr in der Bammentaler Ortsdurchfahrt wieder auf ganzer Strecke in beide Richtungen rollen.

"Es ist in den vergangenen Wochen richtig gut gelaufen. Wir haben unsere gesteckten Ziele erreicht, teilweise sogar mehr", sagte Busch auf RNZ-Nachfrage. Die Randsteine sind bereits auf dem kompletten ersten Bauabschnitt in der Industriestraße gesetzt. Der Fuß- und Radweg ist mit einem Schotterbett schon begeh- und befahrbar und wird ebenso wie die Fahrbahn spätestens am Freitag für Autos von Neckargemünd kommend provisorisch freigegeben. Bereits zuvor werden die Anwohner in der Industriestraße wieder ihre Grundstücke anfahren können und kommen somit dem lang ersehnten "normalen" Alltag einen Schritt näher.

Zumindest vorerst. Denn der "Bammentaler Weihnachtsfrieden" hält genau einen Monat. Ab 21. Januar wird die Baufirma Carsten Grimmig GmbH nach ihrer Winterpause - und sofern das Wetter mitspielt - die Arbeit wieder aufnehmen. Es folgt das Finale des ersten Bauabschnitts in zwei Etappen: Etwa vier Wochen lang wird zunächst der Radweg fertiggestellt.

In dieser Zeit geht es auf der Straße zurück zur Einbahnstraßenlösung, dann ist nur noch die Spur Richtung Neckargemünd frei. Ab Ende Februar/Anfang März kommt der Autoverkehr in der Industriestraße von der Abzweigung Industriestraße bis zur Friedensbrücke dann für drei Wochen ganz zum Erliegen: Das Abfräsen der Fahrbahn und Aufbringen der obersten Asphaltschicht geschieht unter Vollsperrung.