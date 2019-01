Bammental. (bmi) Der "Bammentaler Weihnachtsfrieden" ist vorbei. Das ist einerseits eine gute Nachricht, denn ab dem heutigen Montag gehen damit die Arbeiten an der Sanierung der Kreisstraße K4160 weiter. Andererseits ist dies - zumindest kurzfristig - auch eine schlechte Nachricht, weil somit auch die einmonatige freie Fahrt für Autofahrer in beide Richtungen ein Ende hat. Nun geht es zurück zur Einbahnstraßen-Lösung: Rund vier Wochen lang wird zunächst der Radweg fertiggestellt. Währenddessen fließt der Autoverkehr nur noch in Richtung Neckargemünd durch die Industriestraße, andersrum werden die Fahrzeuge wieder über die Hauptstraße durch die Elsenztalgemeinde gelotst.

"Die Wetterprognosen sehen gut aus, sodass wir am Montag wie geplant weitermachen können", sagte Bauamtsleiter Oliver Busch auf RNZ-Nachfrage. Zwar sei für die kommenden Tage mindestens über Nacht Frost angesagt. Die Maßnahmen in der ersten Woche werden sich aber im Untergrund abspielen - unter anderem geht es an die Entwässerung für den Radweg, an einen Anschluss für eine Pumpstation in der Kanalisation und Leitungen für die geplante Ampel an der neuen Rad- und Fußgängerbrücke. "Hier würde uns nur Schnee vor größere Probleme stellen", so Busch. Anders sehe es dann bei den Asphaltarbeiten aus, die als Abschluss der Arbeiten in der Reilsheimer Straße Mitte Februar beginnen sollen. Für diese sind Temperaturen unter dem Gefrierpunkt Gift - auch bei Trockenheit.

Genauso würden auch Autos die Arbeiten stören. Deswegen ist für den Abschluss des ersten Bauabschnitts dann auch eine Vollsperrung der Industriestraße geplant. "Diese wird aber nicht länger als drei Wochen dauern", verspricht Oliver Busch. Sofern eben das Wetter mitspiele - denn bei Schnee und Eis hat auch Bammentals Bauamtsleiter kein Gegenmittel parat.