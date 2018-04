Bammental. (bmi) Sauberkeit ist ein oft unterschätztes, aber hohes Gut - und in der Elsenztalgemeinde immer wieder Thema. Wenn es um Schmutz und Dreck im Ort geht, kommen fast automatisch auch die Gänse mit auf den Debattiertisch. So auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der ein Bürger die Angelegenheit erneut zur Sprache brachte. "Ich finde es schön, dass wir die Gänse in Bammental haben", leitete der ältere Herr sein Anliegen sanft ein. "Aber was auf den Gehwegen rund um die TV-Halle abgeht, ist ein großes Problem." Er wisse, dass der Bauhof nicht alles machen könne, aber die Gemeinde sollte sich dem Gänsedreck dennoch mehr annehmen.

Einmal in Fahrt gekommen weitete der Mann die Problematik auf die gesamte Elsenztalgemeinde aus. "Insgesamt liegt bei der Sauberkeit in Bammental so manches im Argen", betonte der Bürger. Das sehe nicht nur er so, es werde viel darüber geschimpft, besonders über herumliegenden Müll am Reilsheimer Bahnhof.

Das weiß auch die Gemeindeverwaltung. Im Rathaus hat sich die immer wieder aufschwelende Diskussion zu einem Reizthema entwickelt. Sichtlich genervt reagierte jedenfalls Holger Karl. Was den Bahnhof betreffe, erklärte der Bürgermeister, dass die Verwaltung bei der Deutschen Bahn als Besitzer zigmal nachgehakt habe. "Aber die Bahn hat für alle ihre Bahnhöfe den gleichen Putzrhythmus - den wird sie für Bammental nicht ändern."

Täglich kämen 1500 Schüler in den Ort. "Dafür haben wir Leben und Geschäfte im Ort. Alles hat seine Vor- und Nachteile", betonte Karl. Der damit einhergehenden Probleme sei sich die Verwaltung bewusst und werde sich darum kümmern, versprach er. "Aber wir werden auch in Zukunft nicht alles geregelt bekommen."