Von Benjamin Miltner

Bammental. Gibt es etwa doch einen Lerneffekt? Es ist ruhig geworden um die Eisenbahnbrücke in der Bammentaler Hauptstraße. Seit November vergangenen Jahres ist kein Laster mehr an der Unterführung mit einer Durchfahrtshöhe von 3,10 Metern zwischen Friedensbrücke und dem Ortskern hängen geblieben. Der letzte schwere Unfall ereignete sich im Februar 2018, als ein Müllwagen der AVR stecken geblieben war und sich Fahrer wie Beifahrer verletzten. "Nur" zwei Vorfälle also in 20 Monaten.

Die waren in den Vorjahren noch deutlich häufiger. Etwa alle vier Monate war ein Laster an der Bammentaler Brummi-Bremse hängen geblieben. Stundenlange Straßensperrungen und häufig eine Unterbrechung des Bahnverkehrs waren die Folge. Größere Schäden sind bisher an der Brücke ausgeblieben, dennoch gilt die Situation als tickende Zeitbombe. Das Schreckensszenario: Bammental monatelang ohne Bahnanschluss.

Fahrzeuge höher als 3,10 Meter kommen nicht heil unter der Bahnbrücke durch. Das ramponierte Warnschild zeugt von gescheiterten Versuchen.

Das soll tunlichst verhindert werden. Daher kündigte das zuständige Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises nach dem Unfall im Februar 2018 an, zusätzlich zu allen Schildern und Warnhinweisen ein Höhenbeschränkungssystem mit Radar und Lichtsignal anzubringen. Dieses soll Brummifahrer früher vor dem Hindernis warnen und umleiten. Es hätte im Frühjahr 2019 fertiggestellt werden sollen - ist es aber heute noch nicht.

Warum die Verzögerung? "Die Signalisierung mit Höhenmessung der Bahnunterführung Bammental ist kein gängiges Projekt, sondern ein technisch sehr schwieriges Novum in unserem Landkreis", erklärt Silke Hartmann auf RNZ-Nachfrage. Die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises berichtet von "vielen Eventualitäten und Details", von "etlichen Ortsterminen mit Verkehrsbehörde und Polizei". Seit einiger Zeit sei ein Ingenieurbüro mit der Ausführungsplanung für das Pilotprojekt beauftragt. "Wir rechnen Ende Oktober mit dieser Planung", so Hartmann. 50.000 Euro stehen für die Umsetzung zur Verfügung.

Ende des Jahres soll laut der Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises das Warnsystem dann montiert sein - und die Bammentaler Brummi-Bremse damit ihr Laster los sein.