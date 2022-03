Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Mit fliegenden Ohren und raumgreifenden Sprüngen bewegt sich der Golden Retriever im Hundegalopp über den Rasen des Waldschwimmbads. Als Flächensuchhund hat die fünfjährige Hündin Delu einen Auftrag zu erfüllen, nämlich eine vermisste Person zu finden. In diesem Fall ist das alles "nur" Training: Die "DRK-Bereitschaft Rettungshunde Rhein Neckar/Heidelberg" hatte sich im Bammentaler Waldschwimmbad eingefunden, um mit ihren Hunden den möglichen Ernstfall zu erproben.

Ausbilderin Anja Heller und Kathrin Ullrich-Hahn von der Rettungshundestaffel erläuterten die Übung: "Sobald der Hund die Freigabe erhält, pendelt er, bis das Ziel erreicht ist." Je nachdem wie der Wind stand, der von Hundebesitzerin Ute mit mehreren Stößen aus der Puderbüchse geprüft wurde, konnte die Aufgabe schnell gelöst werden – oder der Hund benötigte etwas mehr Zeit. Hunde besitzen je nach Rasse zwischen 125 und 220 Millionen Riechzellen. Sie sind in der Lage große, auch unwegsame Gebiete – insbesondere nachts, wenn der Mensch nichts mehr sieht – abzusuchen. Die Vierbeiner ersetzen so über 30 Einsatzkräfte in einer Suchkette.

Delu jedenfalls durchquerte unermüdlich und mit anhaltendem Schwung das gesamte Areal des Waldschwimmbads, um dann ein Betriebsgebäude ins Visier zu nehmen. Nach zwei Anläufen fand sie hinter dem Gebäude versteckt die gesuchte Person und zeigte dies ihrer Besitzerin mit Bellen an. Für die feine Spürnase gab es als Belohnung viel Lob und ein Leckerli.

Die zweite Aufgabe hatte der siebenjährige Willy, ein kurzhaariger ungarischer Vorstehhund, mit seine Hundeführerin Tina zu lösen. Er ist als "Mantrailer" ausgebildet: Anders als Flächensuchhunde geht er dem Individualgeruch einer bestimmten Person nach. Willy freute sich sichtlich über seinen Einsatz und rannte, nachdem seine Nase mittels Geruchsträger über die zu suchende Person informiert war, mit Vehemenz los. Schnell hatte er das Gebiet eingekreist und lief mehrmals vor einer Umkleidekabine auf und ab, ehe er sich sicher war. Die Tür zur Umkleide musste ihm allerdings seine Hundeführerin öffnen.

"Heute ist es mehr Spaß und Motivation für die Hunde", ordnete Anja Heller das Training im Waldschwimmbad ein. Dank der Bereitschaft von Schwimmmeister Carsten Kresser und des Entgegenkommens der Gemeinde konnte auf dem Areal bereits zum zweiten Mal ein Training absolviert werden. Die Ausbildung für die Hunde, für die eine mittlere Größe und ein nicht zu großes Körpergewicht von Vorteil ist, dauert im Schnitt zwei bis drei Jahre. Ab einem Alter zwischen sechs Monaten und maximal drei Jahren kann mit dem Training begonnen werden. Geschicklichkeit sowie Neugier sollte der Hund mitbringen und sich durch Futter oder seinen Spieltrieb für die Arbeit begeistern lassen. Grundgehorsam wird gefordert und Freilauf muss möglich sein, was einen ausgelebten Jagdtrieb ausschließt. Das regelmäßige Training ist Voraussetzung für die Ausbildung des Rettungshundes und nimmt durchschnittlich acht Stunden pro Woche in Anspruch.

Derzeit besteht die Rettungshundestaffel aus 25 Mitgliedern. Elf geprüfte Hunde können zum Einsatz kommen, darunter drei Mantrailer. 83 Einsätze absolvierte die DRK-Rettungshundestaffel im vergangenen Jahr. "In diesem Jahr wurden wir bereits 17 Mal angefordert", berichtete Heller. Zumeist erfolgten die Einsätze in kalter Nacht.

Info: Die DRK-Bereitschaft Rettungshunde sucht neue Rettungshunde-Teams. Wer sich dafür interessiert, kann sich am Donnerstag, 24. März, ab 19 Uhr in einer Online Veranstaltung informieren. Anmeldung per Mail an: info@rettungshundestaffel-rhein-neckar.de